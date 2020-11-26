Фільм 'Це Едік': де дивитися скандальну кінострічку про Едуарда Успенського

На відеосервісі Premier опублікували документальний фільм "Це Едік" про творця Чебурашки, життя відомого письменника Едуарда Успенського. Кінострічку зняли режисер Іван Проскуряков і журналіст Роман Супер.

Детальніше про сюжет цієї картини – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Це двогодинне оповідання, складене з інтерв'ю з Успенським, його рідними, колегами та друзями.

Так, в картині з'являється його дочка Тетяна, а також фінський письменник Ханну Мякеле, який придумав "Дядечка Ау".

Крім того, у фільмі про Успенського розповідають такі знаменитості як Андрій Усачов, Григорій Остер, Леонід Шварцман, Віктор Чижиков, Валентин Юмашев та інші.

Варто відзначити, що образ самого дитячого письменника зробили у вигляді ляльок різного віку, які говорять його голосом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка дитячого письменника Едуарда Успенського, який помер у 2018 році, у відкритому листі звинуватила батька в жорстокості і попросила не називати його ім'ям премію.