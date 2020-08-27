Фільм "Слов'янськ. Початок війни" отримав престижну нагороду в Україні

Картина "Слов'янськ. Початок війни" отримала перемогу в номінації "Документальний фільм" професійного телерейтингу "Знято в Україні".

Про це розповів директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко на особистій сторінці в Facebook. Він також подякував усім причетним до створення фільму (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Наш з Тетяною Терещенко, Ігорем Свиридовим і Катериною Кириченко півторагодинний фільм "Слов'янськ. Початок війни", показаний на телеканалі ICTV 14 жовтня в День захисника України, переміг в експертному голосуванні у номінації "Документальний фільм" професійного телерейтингу "Знято в Україні". Спасибі всім причетним", – написав Шевченко.

Фільм "Слов'янськ. Початок війни" отримав нагороду Facebook Артема Шевченка

Нагадаємо, документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни" – це хронологічний збірник найважливіших епізодів битви за Слов'янськ, захоплення якого загоном бойовиків Гіркіна-Стрєлкова 12 квітня 2014 став початком збройної військової агресії на Донбасі.

Фільм "Слов'янськ. Початок війни" став кращою документальною стрічкою Facebook Артема Шевченка

Автори фільму використали архівні відео і записали інтерв'ю з ключовими військово-політичними керівниками України, які ухвалювали головні рішення в ті буремні часи: Арсеном Аваковим, Олександром Турчиновим, Петром Порошенко, Степаном Полтораком, Дмитром Ярошем і іншими.

Церемонія нагородження "Знято в Україні" Facebook Артема Шевченка

Відео церемонії нагородження "Знято в Україні":

Фільм "Слов'янськ. Початок війни": дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український фільм про Героїв ВСУ "Наші котики" підірвав росТБ. Творчий експеримент українських кінематографістів не на жарт розлютив одіозного ведучого пропагандистської передачі "60 хвилин" на каналі "Росія 1" Євгена Попова, і він вибухнув обуреннями в прямому ефірі.