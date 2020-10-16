Фільм Сенцова отримав фінансування від європейського фонду

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Кіно
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Фільм Сенцова отримав фінансування від фонду EURIMAGES

Український фільм "Носоріг" отримав фінансування від фонду EURIMAGES, створеного при Раді Європи.

Про це повідомив режисер стрічки Олег Сенцов на своїй сторінці в Facebook. Так, фонд виділить для фільму 270 тисяч євро.

"Дякую всім причетним до вступу України в цю важливу європейську кіноустанову, а також тим, хто працював, щоб наш фільм був там гідно презентований", – відзначив Сенцов.

Сенцов повідомив, що його фільм отримав фінансування від європейського фонду.

Відзначимо, в липні 2020 року Рада з державної підтримки кінематографії ухвалила рішення виділити для фільму 25 млн гривень. До цього проєкт Сенцова також отримав фінансову підтримку від німецького кінофонду Medienboard Berlin-Brandenburg і Польського кіноінституту.

Сюжет кримінальної драми "Носоріг" розгортається в Україні в 90-ті роки. Зйомки стрічки стартували восени 2020 року в Кривому Розі. Загальний бюджет фільму складає 1,65 млн євро. Підготовку до зйомок було розпочато ще в 2013 році, проте через незаконне ув’язнення режисера в Росії, вони не розпочалися.

Сенцов на зйомках фільму "Носоріг".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов офіційний трейлер фільму "Номери", який був знятий за однойменною п'єсою режисера Олега Сенцова.

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