Фільм про Стуса "Заборонений": де дивитися прем'єру і цікаві факти про кінострічку

У суботу, 28 листопада, в День пам'яті жертв голодомору на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра української повнометражної стрічки "Заборонений". Фільм покажуть о 23:20.

У картині розповідається історія про великого і нескореного поета, дисидента, борця за незалежність України Василя Стуса. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі "1+1" (щоб подивитися трейлер, доскрольте до кінця сторінки).

Сюжет фільму "Заборонений"

В основі постає історія участі Василя Стуса в дисидентському русі, його віри в Україну і любові, яка робила поета сильніше.

Зокрема, у фільмі зображений день, який став переломною подією в житті Стуса і української інтелігенції – 4 вересня 1965 року.

Кадр з фільму "Заборонений" Пресслужба телеканалу "1+1"

27-річний поет взяв участь у першому громадському протесті проти масових політичних репресій в Радянському Союзі у післявоєнний час, за що був відрахований з аспірантури Інституту літератури ім. Тараса Шевченка.

Відзначимо, що перед стартом зйомок творці фільму ознайомилися з доступними матеріалами про життя поета, спілкувалися з його рідними і свідками подій, через які пройшов Стус.

Кадр з фільму "Заборонений" Пресслужба телеканалу "1+1"

Кадр з фільму "Заборонений" Пресслужба телеканалу "1+1"

Цікаві факти про фільм

Спочатку стрічку назвали "Стус – Птах душі". Адже саме так називалася остання вилучена в таборі збірка віршів Василя Стуса. Збірку переказів "Птах душі" Василь Стус написав, коли відбував покарання в радянському таборі суворого режиму для засуджених за "особливо небезпечні державні злочини". У тюремному зошиті налічувалося близько трьох сотень віршів відомих зарубіжних поетів.

Основні зйомки "Забороненого" проходили в Києві. Зокрема, локацією для реконструкції подій в кінотеатрі "Україна" стало спеціальне приміщення Палацу культури імені Корольова. А на вулиці Хрещатик, біля арки з виходом на Лютеранську, відтворили момент самоспалення колишнього воїна УПА, громадського діяча Василя Макуха, в знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи. Окремі кадри були відзняті в колонії суворого режиму в Березані.

Кадр з фільму "Заборонений" Пресслужба телеканалу "1+1"

На роль Василя Стуса, яку втілив Дмитро Ярошенко, претендувало близько 50 кандидатів. Можливість зіграти поета актор називає великою відповідальністю і честю. Дмитро Ярошенко зізнається, що перед першими кінотеатральними показами стрічки дуже хвилювався. Але коли побачив, як після сеансу глядачі аплодують зі сльозами на очах, зрозумів, що і він, і творці стрічки все зробили правильно.

Серед найважчих моментів під час роботи над фільмом Дмитро Ярошенко виділяє сцену, коли кагебістка спалює вірші Василя Стуса, і момент його смерті. Ці кадри знімали в колонії суворого режиму міста Березань. За словами актора, атмосфера місця і відтворюваних подій були настільки важкими, що він не зміг стримати сльози.

Кадр з фільму "Заборонений" Пресслужба телеканалу "1+1"

Перед початком зйомок сценаристи фільму опитували перехожих на вулиці про те, що вони знають про Василя Стуса.

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