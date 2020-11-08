Фільм "Мої думки тихі" отримав нагороду на культовому фестивалі у Великій Британії

Український фільм "Мої думки тихі" отримав нагороду на культовому фестивалі Raindance в Великій Британії.

Про це повідомив продюсер картини Дмитро Суханов в Facebook.

"Наш фільм "Мої думки тихі" отримав нагороду Discovery Award на культовому британському кінофестивалі Raindance. Про це вже встигли написати Screendaily і ряд інших британських видань. Ця нагорода дається за дебютний фільм. А також варто нагадати, що у фільму 7 дебютів у творчій групі", – написав в соцмережі продюсер.

До слова, фільм "Мої думки тихі "вийшов в український прокат 16 січня 2019 року. Це комедія про хлопця, який відправляється у Закарпаття записувати звуки українських тварин. Одну з головних ролей виконала акторка Ірма Вітовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше режисера Сеітаблаєва нагородили премією Стуса