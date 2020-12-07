Фільм "Мисливець на монстрів" зняли з прокату в Китаї через расистський жарт

Фільм "Мисливець на монстрів" з Мілою Йовович у головній ролі зняли з прокату в Китаї через расистський жарт. Стрічку повернуть на екрани, коли буде зроблена цензурована версія.

Про це повідомляє видання Deadline. За словами інсайдерів, під час однієї зі сцен герой репера MC Jin вимовляє фразу: "Подивися на мої коліна. Що за коліна? Коліна китайця". Цей жарт глядачі визнали принизливим через співзвучну приказку "Китайці, японці, з брудними колінами, ви тільки подивіться на це". Ба більше, зазначається: китайці не дуже люблять, коли їх порівнюють з японцями.

Кадр з фільму "Мисливець на монстрів" dailymoogle.net

Німецька компанія Constantin Films вже виступила з вибаченнями з цього приводу.

"Ми не мали на меті дискримінувати або ображати людей з китайськими корінням. Constantin Films прислухалася до думки і негативних відгуків глядачів в Китаї і вирізала репліку, яка привела до цього такого непорозуміння", – заявили продюсери.

Про що фільм "Мисливець на монстрів"

За сюжетом нової стрічки елітний загін солдатів на чолі з лейтенантом Артеміс (Йовович) потрапляє в паралельний світ, де стикається з фантастичними монстрами. Щоб вижити, вони об'єднуються з мисливцем Тоні Джаа, який вміє вбивати чудовиськ.

Кадр из фильма "Охотник на монстров" gamek.vn

Зазначимо, що фільм "Мисливець на монстрів" режисера Пола Вільяма Скотта Андерсона частково заснований на однойменній відеогрі Monster Hunter. У картині крім Міли Йовович знялися також Рон Перлман, Меган Гуд та Дієго Бонета.

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