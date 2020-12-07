Фільм "Мисливець на монстрів" зняли з прокату в Китаї через расистський жарт

Фільм "Мисливець на монстрів" з Мілою Йовович у головній ролі зняли з прокату в Китаї через расистський жарт. Стрічку повернуть на екрани, коли буде зроблена цензурована версія.

Про це повідомляє видання Deadline. За словами інсайдерів, під час одного з діалогів герой репера MC Jin вимовляє фразу: "Подивися на мої коліна. Що за коліна? Коліна китайця". Цей жарт глядачі визнали принизливим через співзвучну приказку "Китайці, японці, з брудними колінами, ви тільки подивіться на це". Ба більше, зазначається: китайці не дуже люблять, коли їх порівнюють з японцями.

Німецька компанія Constantin Films вже виступила з вибаченнями з цього приводу.

"У нас не було ніяких намірів дискримінувати, образити або якимось чином зачепити людей китайського походження. Constantin Films прислухалася до настороженості глядачів в Китаї та вирізала репліку, яка привела до цього ненавмисного непорозуміння", – заявили продюсери.

За сюжетом нової стрічки елітний загін солдатів на чолі з лейтенантом Артеміс (Йовович) потрапляє в паралельний світ, де стикається з фантастичними монстрами. Щоб вижити, вони об'єднуються з мисливцем Тоні Джаа, який вміє вбивати чудовиськ.

Зазначимо, що фільм "Мисливець на монстрів" режисера Пола Вільяма Скотта Андерсона частково заснований на однойменній відеогрі Monster Hunter. У картині крім Міли Йовович знялися також Рон Перлман, Меган Гуд і Дієго Бонета.

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