Фільм "Мисливець на монстрів" зняли з прокату в Китаї через расистський жарт

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Кіно
2,6 т.
Кадр з фільму 'Мисливець на монстрів'

Фільм "Мисливець на монстрів" з Мілою Йовович у головній ролі зняли з прокату в Китаї через расистський жарт. Стрічку повернуть на екрани, коли буде зроблена цензурована версія.

Про це повідомляє видання Deadline. За словами інсайдерів, під час одного з діалогів герой репера MC Jin вимовляє фразу: "Подивися на мої коліна. Що за коліна? Коліна китайця". Цей жарт глядачі визнали принизливим через співзвучну приказку "Китайці, японці, з брудними колінами, ви тільки подивіться на це". Ба більше, зазначається: китайці не дуже люблять, коли їх порівнюють з японцями.

Кадр з фільму "Мисливець на монстрів"

Німецька компанія Constantin Films вже виступила з вибаченнями з цього приводу.

"У нас не було ніяких намірів дискримінувати, образити або якимось чином зачепити людей китайського походження. Constantin Films прислухалася до настороженості глядачів в Китаї та вирізала репліку, яка привела до цього ненавмисного непорозуміння", – заявили продюсери.

Про що фільм "Мисливець на монстрів"

За сюжетом нової стрічки елітний загін солдатів на чолі з лейтенантом Артеміс (Йовович) потрапляє в паралельний світ, де стикається з фантастичними монстрами. Щоб вижити, вони об'єднуються з мисливцем Тоні Джаа, який вміє вбивати чудовиськ.

Кадр из фильма "Охотник на монстров"

Зазначимо, що фільм "Мисливець на монстрів" режисера Пола Вільяма Скотта Андерсона частково заснований на однойменній відеогрі Monster Hunter. У картині крім Міли Йовович знялися також Рон Перлман, Меган Гуд і Дієго Бонета.

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