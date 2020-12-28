Фільм 'Мій друг Зиґмунд Фройд': про що стрічка і дата прем'єри

28 січня 2021 року відбудеться прем'єра гучного фільму "Мій друг Зиґмунд Фройд". Історична драма знята за мотивами світового бестселера Роберта Зіталера "Торговець тютюном".

Головну роль виконав актор Бруно Ганц, відомий за стрічкою "Небо над Берліном". Про це повідомляє дистриб'ютор Arthouse Traffic (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Молодий хлопець опиняється у Відні і зустрічає там свою любов, яка здається йому першої і останньою. У всіх тонкощах бажань йому допомагає розібратися експерт Зиґмунд Фройд.

Варто відзначити, що в картині знялися такі знаменитості як Симон Морзе, Емма Дрогунова і Йоханнес Кріш.

Режисером фільму є Ніколаус Лейтнер. Він зняв кінострічку за мотивами бестселера Роберта Зіталера "Торговець тютюном". Сюжет розгортається в довоєнній Австрії – під час її окупації нацистською Німеччиною.

Так, на тлі історичних подій, які згодом обернуться великою світовою трагедією, і починається історія кохання головного героя Франца.

Крім того, стрічка отримала чотири номінації на премію Австрійської кіноакадемії – за найкращу жіночу і чоловічу ролі другого плану, костюми та музику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували тизер до нової української комедії "Зірки за обміном". У головних ролях з'являться артисти Оля Полякова та DZIDZIO (Михайло Хома).