Фільм 'Манк': про що відома кінострічка і де дивитися

На Netflix вийшов новий довгоочікуваний фільм "Манк", режисером якого є Девід Фінчер. Це біографічна драматична картина, знята за сценарієм Джека Фінчера.

Прем'єра в кінотеатрах відбулася в листопаді 2020 року, а на платформі Netflix – 4 грудня. Детальніше про кінострічку – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У головній ролі з'явився актор Гері Олдмен. Також у картині зіграли такі знаменитості, як Таппенс Мідлтон, Сем Тротон, Лілі Коллінз, Аманда Сейфрід і Том Пельфрі.

У сюжеті розповідається про відомого сценариста Германа Манкевича, який у 1942 році розділив "Оскар" із Орсоном Уеллсом за сценарій до фільму "Громадянин Кейн".

Варто відзначити, що зйомки стрічки "Манк" були заплановані ще в 1990 році, але вони постійно відкладалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився трейлер серіалу "Клариса", який є продовженням до гучного фільму "Мовчання ягнят".