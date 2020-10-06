Фільм "Скажене весілля 3" отримав бюджетні гроші: названо переможців 14-го пітчингу Держкіно

Рада з державної підтримки кінематографії в Україні затвердила перелік кінопроєктів, які отримають фінансову підтримку. До їхнього числа увійшов фільм "Скажені весілля 3".

Так, переможців 14-го пітчингу Держкіно назвало 6 жовтня, результати голосування були опубліковані на сайті Державного агентства України з питань кіно. Зазначимо, що на фінансову підтримку претендували 337 проєктів, з яких було обрано 72.

У конкурсі брали участь ігрові та неігрові фільми, анімаційні фільми та телесеріали. Однак в номінаціях "Анімаційні повнометражні фільми (авторські)" та "Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії" переможців не вибрали. В інших номінаціях вони були визначені. Серед переможців: "І кожна річка", "Іван і Марта", "Їй було 33", "Швидка на периферії", "Щоденник нареченої Христа", "Євродонбасс" та інші проєкти.

До речі, сума держпідтримки складе до 25 млн грн для фільмів для широкої аудиторії та до 20 млн грн – для авторського кіно та копродукції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня стартували зйомки продовження української комедії "Скажені весілля 3". Головні ролі молодят у стрічці виконають молоді актори Катерина Файн та В'ячеслав Хостікоєв.