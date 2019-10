Есть один фильм, который я люблю пересматривать, когда на меня накатывает лёгкая светлая грусть. Этот фильм заставляет поверить, что всегда и всему можно дать второй шанс, если ты того хочешь, и никогда не поздно попробовать построить что-то новое, - нужно только перебороть свой страх. Называется он - Жизнь по Джейн Остин/The Jane Austen Book Club, 2007.

Сюжет такой: пять разных женщин разного возраста и сексуальной ориентации объединяются в книжный клуб, чтобы поддержать одну из них, от которой ушёл муж. Но книг у Остин - шесть, поэтому по фантастической (кто посмотрит, тот поймёт, почему такое прилагательное) случайности одна из них знакомится с парнем, которому, решает она, может стать интересно чтение любовных романов. И каждый месяц они читают одну из книг, встречаются для обсуждения, а зритель наблюдает за развитием событий в жизни героев.

Скажу так, в год, когда я посмотрела этот фильм, я случайно наткнулась и на книгу Карен Джой Фаулер, по которой он был снят. И для меня это тот случай, когда фильм оказался интереснее и забавнее первоисточника. Возможно, благодаря сценарию Робин Суикорд, которая выступила режиссёркой, а ещё написала сценарии к фильмам "Мемуары гейши" и "Загадочная история Бенджамина Баттона", или благодаря актёрской игре Марии Белло, которую люблю ещё со времен "Бара"Гадкий койот", Хью Дэнси, который закрепил свой авторитет в моих глазах фильмом "Адам", или Эмили Блант, которую здесь просто не узнать в образе снобки-учительницы французского, переживающей внутренние травмы и обиды.

А ещё не могу не сказать про музыку. Думаю, если бы у меня была машина и я умела водить, то прямо сейчас я села бы за руль и уехала бы в осень под Feist - So Sorry и Aime Mann - Save Me. В общем, если сегодня поздним вечером вам захочется посмотреть приятное кино с лёгким юмором и хорошими актёрами, то вы знаете, что делать.

