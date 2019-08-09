Фільм "Дюна" 2020: де дивитися, дата виходу, трейлер онлайн

18 грудня 2020 року на екрани виходить екранізація роману Френка Герберта "Дюна". Режисером стрічки став Дені Вільньов.

Передбачається, що нова "Дюна" стане абсолютно новим поглядом на загадкову історію планети Арракіс, на якій приховані поклади цінної речовини, що дає можливість подорожувати між зірками.

Про що фільм?

Людству вдалося колонізувати далекі планети. Влада над населеними планетами належить кільком сім'ям, які ведуть жорстоку боротьбу за ресурси. Дія фільму розгортається на планеті під назвою Арракіс, населеній гігантськими хробаками і кочівниками-фріменамі.

Планета-пустеля не уявляла б ніякого інтересу, якби не запаси спайса - найважливішої у Всесвіті речовини. І той, кому вдасться захопити Арракіс, стане володарем Галактики. Адже завдяки спайсу стають можливими подорожі між зоряними системами. Головному герою, молодій людині на ім'я Пол Атрейдес, належить зібрати фріменів і здобути перемогу над загарбниками, які знищили його сім'ю.

Хто знімає "Дюну"?

Режисером фільму став Дені Вільньов. Він стверджує, що його погляд на "Дюну" буде кардинально відрізнятися від фільму Девіда Лінча, знятого в 1984 році. Вільньов в своїх інтерв'ю зізнається, що з дитинства був зачарований книгою Герберта і завжди мріяв втілити її в життя. Планується, що екранізація 2020 року набагато ближче в оригіналу, ніж фільм, випущений в 1984 році.

Над сценарієм фільму працює Ерік Рот, який до цього працював над такими проектами, як "Зірка народилася", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" і "Форрест Гамп".

В якості оператора виступає Грег Фрейзер.

Над музикою до "Дюни" працює легендарний Ханс Циммер.

Хто знімається в "Дюні"?

У ролі Пола Атрейдеса знімається Тімоті Шаламов. Леді Джесіку втілить Ребекка Фергюсон, втілення герцога Літо Атрейдеса довірили Оскару Айзенку. Також у фільмі візьмуть участь Зенден, Дейв Батіста, Шарлотта Ремплінг і Джейсон Момоа, який виконає роль Дункана Айдахо.

Як йде робота над фільмом?

Права на екранізацію придбала компанія Legendary Pictures в 2016 році. У тому ж році почалися переговори з Дені Вільневим, який був затверджений на місце режисера вже на початку 2017.

Зйомки почалися 18 березня 2019 року. Велика частина зйомок проводиться в Будапешті і в йорданській пустелі Ваді-Рам.

Де подивитися трейлер "Дюни"?

На даний момент трейлер до "Дюни" не випущений. Швидше за все, глядачі зможуть побачити його ближче до прем'єри.

Де дивитися "Дюну" онлайн?

Фільм можна буде подивитися в кінотеатрах в листопаді 2020 року. У мережі картина повинна з'явиться приблизно через півроку після прем'єри.

Цікаві факти

Попередня версія "Дюни", знята Девідом Лінчем, вважається найслабшою його режисерською роботою. Незважаючи на безліч візуальних знахідок, адаптація Лінча виглядає досить безладною і позбавленою сенсу. Можливо, це пов'язано з тим, що над монтажем фільму працював не сам Лінч, а продюсерська команда. Сам режисер у своїх інтерв'ю вважає за краще не говорити про свою невдалу роботу

Дені Вільньов називає "Дюну" головним проектом свого життя.

Заради роботи над фільмом Вільневу довелося відмовитися від роботи над гучним проектом "Бонд-25".

Спочатку фільм планувалося випустити в прокат 18 листопада 2020 року. Однак прем'єра була перенесена через намічений на листопад реліз екранізації гри Uncharted. Обидві стрічки розраховані на одну аудиторію, тому конкуренція між ними неминуча.

Вільньов заявляє, що в разі, якщо екранізація вийде успішною, він продовжить знімати фільми за мотивами інших книг Герберта, дія яких відбувається в тому ж Всесвіті.

Фільм буде мати багатосерійний спін-офф, присвячений переважно жіночим персонажам. Дія серіалу буде представлено з точки зору представниць жіночої ордена Бені Гессеріт.

Дія "Дюни" 2020 року охоплює приблизно половину оригінального роману Герберта. Планується, що у фільмі буде розкрита передісторія світу, яка в книзі зачіпається лише епізодично.

Екранізація буде розділена на дві частини для того, щоб вмістити всі події роману.

Режисер стверджує, що "Дюна" стане своєрідними "Зоряними війнами" для дорослих. У разі, якщо перший фільм збере велику касу і окупить себе, планується випуск численних продовжень.

За непідтвердженою інформацією, другу частину фільму можна буде побачити в кінотеатрах в листопаді 2021 року. Робота велася над обома частинами одночасно, але рішення про прокат другого фільму буде прийнято тільки після того, як глядачі дадуть оцінку першій стрічці.

"Дюна" Герберта - роман, який підкорив серця мільйонів читачів по всьому світу. Складну багатошарову розповідь непросто втілити на екрані. Залишається дочекатися прем'єри і побачити, чи вдалося Вільневу створити гідну екранізацію.

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