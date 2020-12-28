Фільм "Диво-Жінка: 1984" містить секретну сцену після титрів: що вона означає

Творці популярного фільму "Диво-Жінка: 1984" приховали в сцені після титрів зіркове камео. Так, у стрічці Діана Прінс розповідає історію Астерії – амазонки, яка врятувала свій народ.

У той час вона залишилася одна з натовпом воїнів, і амазонкам довелося відступати на Теміскіру. Про це повідомляє видання "Канобу".

Як стало відомо, Прінс вдалося знайти легендарну броню Астерії, але сама героїня не залишила слідів.

Так, у сцені після титрів показали сучасну Астерію, яку зіграла легендарна актриса Лінда Картер.

Лінда Картер "Канобу"

Варто відзначити, що в 2016 році знаменитість вже знімалася в компанії DC – вона постала в ролі президента США в серіалі CW "Супергьорл".

Лінда Картер в образі "Диво-жінки" "Канобу"

Нагадаємо, "Диво-Жінка: 1984" – супергеройський фільм режисера Петті Дженкінс, заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics. Є четвертим фільмом Розширеного всесвіту DC після "Загону самогубців". У фільмі знялися Галь Гадот, Кріс Пайн, Денні Хьюстон, Робін Райт і Девід Тьюліс.

У сюжеті кінострічки розповідається про впливового бізнесмена Лорда, який мріє стати богом серед смертних. Для цього він не шкодує коштів і збирає з усіх куточків світу різноманітні магічні артефакти, намагаючись знайти той, який зможе подарувати йому безмежну силу і могутність. У пошуках йому допомагає фахівець з давньої історії доктор Барбара Енн Мінерва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що костюм "Диво-жінки" змінили за проханням фанатів.