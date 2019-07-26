Фільм "Абатство Даунтон": трейлер, дивитися онлайн, дата виходу

Закриття культового британського серіалу "Абатство Даунтон" стало розчаруванням для величезної кількості людей.

Шанувальники шоу благали творців зняти продовження з тими ж акторами, і зраділи, коли однойменний повнометражний фільм був анонсований.

Коли вийде фільм "Абатство Даунтон" 2019?

Світова прем'єра призначена на 12 вересня 2019 року, а ось українським глядачам доведеться чекати аж два місяці перш ніж вони зможуть насолодитися прем'єрою на великому екрані 31 жовтня.

Про що серіал "Абатство Даунтон"?

У сімействі Кроулі велике горе, в корабельній аварії гине спадкоємець графа Грентема, а також його кузен і племінник. Трагедія підкошує всіх членів сім'ї, вони дають собі час на скорботу перш, ніж зануритися в низку пов'язаних з цим подій неприємностей і проблем.

Жінка не може успадковувати майно і бути першою особою сім'ї, але спадкоємців чоловіків у графа більше немає. Що ж робити? Дружина графа Кора, вважає, що правила вже давним-давно пора змінити. Чому б їх старшій дочці Мері не стати спадкоємицею?

Про що буде повнометражний фільм "Абатство Даунтон" 2019?

Влітку 2018 року Джуліан Феллоуз заявив, що сценарій готовий і зовсім скоро почнуться зйомки, проте відразу ж попередив прихильників, що подробиці сюжету вони дізнаються тільки після прем'єри. Як відомо, ніщо так не провокує інтерес, як якась таємниця. Не дивно, що творці серіалу "Абатство Даунтон" знаються на інтригах.

Трейлер у всій красі продемонстрував замок, але не дав ніяких підказок про сюжеті, так що шанувальникам залишалося тільки фантазувати і ділитися своїми теоріями.

Однак нещодавно, в зв'язку з наближенням прем'єрою, творці фільму "Абатство Даунтон" випустили синопсис, який дає деяке уявлення про зав'язку сюжету. І, треба сказати, звучить він дуже цікаво!

Короткий синопсис сюжету

Йде 1927 рік. У маєтку Даунтон, де проживає сім'я аристократів на прізвище Кроулі, метушня. Зовсім скоро абатство відвідають король Георг V і королева Мері, чим всі неймовірно схвильовані. Це велика честь, але й великий клопіт.

Процесом керує леді Мері, вона вважає себе досить здатною, щоб ідеально організувати королівський візит. Допомагає їй у цьому Карсон, колишній дворецький, який деякий час тому прийняв рішення покинути маєток. Всі інші ведуть скромний спосіб життя і виконують цінні вказівки.

Може, сім'я переживає і не найлегші часи, але зовсім скоро ситуація зміниться в кращу сторону ...

Де дивитися фільм "Абатство Даунтон"?

Ярим прихильникам серіалу "Абатство Даунтон" дійсно потрібно вирушати в кінотеатри в перші ж дні прем'єр, щоб насолодитися високоякісною картинкою на великому екрані і насититися унікальною атмосферою цієї історії.

Ті, хто відноситься до "Абатству Даунтон" спокійніше, можуть почекати, поки фільм не з'явиться у вільному доступі через кілька місяців після прем'єри. За цей час якраз можна ознайомитися з серіалом.

Хто зняв фільм "Абатство Даунтон" 2019?

Над повнометражним фільмом працювали ті ж люди, що протягом довгих п'яти років знімали однойменний серіал. У кріслі режисера сидів Майкл Енглер, який зняв не одну серію "Абатства Даунтон" і точно знає, чого від картинки чекає примхливий глядач. За сценарій відповідав Джуліан Феллоуз, який вже давним-давно є основним автором сюжету. Також він взяв на себе обов'язки продюсера.

Коли стало відомо, що серіал отримає своє продовження у вигляді фільму, шанувальники переживали за якість, але видихнули з полегшенням, коли дізналися, що за новинкою будуть стояти вже знайомі першокласні фахівці.

Трейлер фільму "Абатство Даунтон"

Трейлер нітрохи не розкриває сюжету майбутнього фільму, але достовірно передає атмосферу оригінального серіалу, тому шанувальники зустріли його позитивно. Судячи за переглядами, тисячі людей з нетерпінням чекають жовтня.

Ви можете подивитися трейлер прямо зараз:

Акторський склад

Джуліан Феллоуз пообіцяв шанувальникам, що зуміє зібрати на знімальному майданчику повнометражного фільму всіх акторів, які грали ключові ролі в серіалі, чого б йому це не коштувало. Треба сказати, що це дійсно було непросто, адже актори роз'їхалися хто куди і відволіклися на інші проекти.

Проте, Феллоуз впорався зі своїм завданням, і до своїх ролей повернулися практично всі актори основного складу, за винятком хіба що актриси Лілі Джеймс (Леді Роуз), персонажу якої в новій історії не знайшлося місця. Глядачі матимуть змогу знову побачити Меггі Сміт (графиня Вайолет Кроулі), Хью Бонневіль (Роберта Кроулі), Лауру Кармайкл (Едіт Пелем), і багатьох інших.

Також до акторського складу приєдналися Імельда Стонтон, Стівен Кемпбелл Мур і Таппенс Мідлтон.

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