Фільм '9 1/2 тижнів' порівняли з '50 відтінків сірого': про що відома кінострічка

Відомий фільм "9 1/2 тижнів", який випустили в 1986 році, порівняли з популярною стрічкою "50 відтінків сірого". Картина Едріана Лайна також вийшла на День святого Валентина в цензурованій версії, в якій спочатку вирізали еротичні моменти.

Так, наступного року "9 1/2 тижнів" виповниться 35 років. Саме з цього фільму почалася легітимізація провокаційних сюжетів в кіно США, пише Esquire.

Як стало відомо, в той час фільм, що вийшов, розкритикували. На сьогоднішній день "9 1/2 тижнів" є страшною стрічкою про неконтрольовану пристрасть.

Головні герої фільму намагалися знайти відповіді на багато важливих питань. Наприклад, як пережити кризу середнього віку або ж де закінчується флірт і починаються справжні стосунки.

Коли головна героїня Елізабет зустрічає Джона, її врівноваженість випаровується в одну мить. Спокусник втягує її в ефектну любовну гру, яка змушує відмовитися від колишніх життєвих принципів.

Їх побачення – це угамування голоду, це мед, що стікає по її грудях, це полуниця, яку він губами виймає у неї з роту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка трилогії "50 відтінків сірого" американська актриса Дакота Джонсон продемонструвала голі груди на церемонії закриття 17-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші.