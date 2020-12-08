Фільм "9 1/2 тижнів" порівняли з "50 відтінків сірого": про що відома кінострічка
Відомий фільм "9 1/2 тижнів", який випустили в 1986 році, порівняли з популярною стрічкою "50 відтінків сірого". Картина Едріана Лайна також вийшла на День святого Валентина в цензурованій версії, в якій спочатку вирізали еротичні моменти.
Так, наступного року "9 1/2 тижнів" виповниться 35 років. Саме з цього фільму почалася легітимізація провокаційних сюжетів в кіно США, пише Esquire.
Як стало відомо, в той час фільм, що вийшов, розкритикували. На сьогоднішній день "9 1/2 тижнів" є страшною стрічкою про неконтрольовану пристрасть.
Головні герої фільму намагалися знайти відповіді на багато важливих питань. Наприклад, як пережити кризу середнього віку або ж де закінчується флірт і починаються справжні стосунки.
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