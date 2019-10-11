Феєю-хресною в "Попелюшці" може стати темношкірий гей: фото епатажної діви

Відомий американський актор і відкритий гей Біллі Портер може зіграти фею-хресну в рімейку "Попелюшки", який вийде у форматі мюзиклу.

За даними видання Variety, остаточного рішення компанія Sony ще не оприлюднила, оскільки ведуться переговори з епатажною зіркою.

Біллі Портер може стати феєю в "Попелюшку"

Головну роль у мюзиклі зіграє 22-річна кубино-американська співачка Карла Каміла Кабельо Естрабао, яка брала участь у 2012 році в шоу "The X Factor". Продюсерами нової картини стануть Джеймс Корден і Лео Перлман, режисером – Кей Кеннон.

Анімаційна драма від Disney уже має два ремейки: у 1997 році вийшов мюзикл із Вітні Х'юстон, а в 2015 році – з Лілі Джеймс. Остання робота зібрала в прокаті 543 мільйони доларів.

Про Портера відомо, що він перший темношкірий гей, який був лауреатом "Еммі" за кращу чоловічу роль у ретро-серіалі "Поза" і лауреатом премії "Тоні". 14 січня 2017 року його шлюб зі своїм партнером Адамом Смітом.

Портер на сцені instagram / theebillyporter

Біллі Портер у сукні instagram / theebillyporter

Біллі Портер у вбранні з пір'ям instagram / theebillyporter

Біллі Портер фарбує губи instagram / theebillyporter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портер став найкращим драматичним актором на премії "Еммі-2019". А на Met Gala 2019 він відзначився безглуздим вбранням.

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