"Євробачення: Історія вогненної саги": чим здивує комедія про пісенний конкурс. Трейлер

Американський відеосервіс Netflix представив офіційний трейлер комедії "Євробачення: Історія вогненної саги" режисера Девіда Добкіна.

Відео з'явилося на YouTube-каналі компанії і менш ніж за добу набрало майже пів мільйона переглядів.

Прем'єра фільму відбудеться 26 червня 2020 року на Netflix. За сюжетом, виконавці Ларс Ерікссон і Сігрід Еріксдоттір з дитинства мріяли представити Ісландію на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Незважаючи на те, що в рідній країні їх ніхто не любить і не сприймає серйозно, такий шанс їм все ж таки випав.

Кадр з фільму "Євробачення: Історія вогненної саги" imdb.com

Головні ролі у фільмі виконали Вілл Феррелл і Рейчел МакАдамс. У стрічці також знялися: Пірс Броснан, Ден Стівенс, Демі Ловато та інші.

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