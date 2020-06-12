Головна Новини
12 червня • оновлено в 11:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Євробачення: Історія вогненної саги": чим здивує комедія про пісенний конкурс. Трейлер

912
Читати матеріал російською

Американський відеосервіс Netflix представив офіційний трейлер комедії "Євробачення: Історія вогненної саги" режисера Девіда Добкіна.

Відео з'явилося на YouTube-каналі компанії і менш ніж за добу набрало майже пів мільйона переглядів.

Прем'єра фільму відбудеться 26 червня 2020 року на Netflix. За сюжетом, виконавці Ларс Ерікссон і Сігрід Еріксдоттір з дитинства мріяли представити Ісландію на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Незважаючи на те, що в рідній країні їх ніхто не любить і не сприймає серйозно, такий шанс їм все ж таки випав.

Кадр з фільму "Євробачення: Історія вогненної саги"

Кадр з фільму "Євробачення: Історія вогненної саги"

imdb.com

Головні ролі у фільмі виконали Вілл Феррелл і Рейчел МакАдамс. У стрічці також знялися: Пірс Броснан, Ден Стівенс, Демі Ловато та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особи
Пірс Броснан Вілл Феррелл
Теги
трейлер Євробачення кіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Кіно

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

  • У світі захворіли більше 7,5 млн осіб, загинули – більше 421 тисяч.

  • Мати з Каліфорнії закликала не надягати маски на маленьких дітей. Вона озвучила смертельні ризики.

  • Ляшко назвав причину нового антирекорду України по COVID-19.

  • У США на людях випробували ліки, що не дають заразитися коронавірусом.

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги