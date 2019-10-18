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18 жовтня • оновлено в 13:33
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Кіно на Дивані
Кіно на Дивані
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Если мне страшно, значит я в нужном месте и в нужное время

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Самый известный спасатель мира проходил через огонь и воду не только в кино, но и в реальной жизни. Брюс Уиллис боролся с заиканием в местном театральном кружке. Ему быстро понравилось выступать на сцене.

Однако далеко не сразу Уиллис попал в большое кино. Сначала он работал охранником, частным детективом и музыкантом. Жизненный опыт помог ему получить первую крупную роль — детектива Дэвида Эддисона в сериале "Детективное агентство "Лунный свет". С этого и началась известность Брюса Уиллиса.

Однако актер прославился именно благодаря ролям в боевиках. Мы подготовили для вас подборку лучших фильмов с участием "Крепкого орешка".

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Брюс Уілліс
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