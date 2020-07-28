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Еммі-2020: названо всіх номінантів на престижну премію

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Кіно
1,5 т.
Еммі-2020: названо всіх номінантів на престижну премію

Еммі-2020: названо всіх номінантів на престижну премію. 24 Канал

У Лос-Анджелесі (США) оголосили всіх номінантів 72-ої щорічної церемонії нагородження телевізійних проєктів премією "Еммі" 2020 року. Культурна подія відбудеться 20 вересня. Ведучим заходу стане Джиммі Кіммел.

Рекордсменами стали серіали "Хранителі" (26 номінацій) і "Дивовижна місіс Мейзел" (20). Серіали, випущені стрімінговим сервісом Netflix, претендують на нагороду в 160 номінаціях. У конкуруючого з ним телеканалу HBO – 107 номінацій.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з повним списоком номінантів на премію "Еммі-2020"

Кращий драматичний серіал

Дуже дивні справи

Дуже дивні справи mirf.ru

  • "Дуже дивні справи"

  • "Мандалорець"

  • "Корона"

  • "Краще телефонуйте Солу"

  • "Спадкоємці"

  • "Озарк"

  • "Розповідь служниці"

  • "Вбиваючи Єву"

Краща актриса в драматичному серіалі

  • Зендая – "Ейфорія"

  • Олівія Коулман – "Корона"

  • Лора Лінні – "Озарк"

  • Джоді Комер – "Вбиваючи Єву"

  • Сандра О – "Вбиваючи Єву"

  • Дженніфер Еністон – "Ранкове шоу"

Кращий актор в драматичному серіалі

  • Стерлінг К. Браун – "Це ми"

  • Джейсон Бейтмен – "Озарк"

  • Браян Кокс – "Спадкоємці"

  • Стів Каррелл – "Ранкове шоу"

  • Біллі Портер – "Поза"

  • Джеремі Стронг – "Спадкоємці"

Кращий комедійний серіал

Біла ворона

Біла ворона ua-tv.net

  • "Біла ворона"

  • "У кращому світі"

  • "Угамуй свій запал"

  • "Метод Комінські"

  • "Мертвий для мене"

  • "Дивовижна місіс Мейзел"

  • "Чим ми займаємося в тінях"

  • "Шіттс Крік"

Краща актриса в комедійному серіалі

  • Рейчел Броснахен – "Дивовижна місіс Мейзел"

  • Лінда Карделліні – "Мертвий для мене"

  • Ісса Рей – "Біла ворона"

  • Кетрін О'Хара – "Шіттс Крік"

  • Трейсі Елліс Росс – "Темніють"

  • Крістіна Епплгейт – "Мертвий для мене"

Кращий актор в комедійному серіалі

  • Ентоні Андерсон – "Темніють"

  • Майкл Дуглас – "Метод Комінські"

  • Дон Чідл – "Чорний понеділок"

  • Тед Денсон – "У кращому світі"

  • Юджин Леві – "Шіттс Крік"

  • Рамі Юсеф – "Рамі"

Кращий мінісеріал

Усюди жевріють пожежі

Усюди жевріють пожежі Vogue UA

  • "Усюди жевріють пожежі"

  • "Місіс Америка"

  • "Хранителі"

  • "Неймовірне"

  • "Неортодоксальна"

Кращий телефільм

  • "Американський син"

  • "Бездоганний"

  • "Ель Каміно: У всі тяжкі"

  • "Непохитна Кіммі Шмідт"

  • "Dolly Patton's Heartstrings"

Краща актриса в мінісеріалі/телефільмі

  • Кейт Бланшетт – "Місіс Америка"

  • Реджина Кінг – "Хранителі"

  • Керрі Вашингтон – "Усюди жевріють пожежі"

  • Шира Хаас – "Неортодоксальна"

  • Октавія Спенсер – "Мадам Си Джей Уокер"

Кращий актор в мінісеріалі/телефільмі

Джеремі Айронс

Джеремі Айронс Getty Images

  • Джеремі Айронс – "Хранителі"

  • Х'ю Джекман – "Бездоганний"

  • Марк Руффало – "Я знаю, що це правда"

  • Пол Мескал – "Нормальні люди"

  • Джеремі Поуп – "Голлівуд"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році в ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення "Еммі". Перш ніж увійти в концертний зал і зайняти своє місце всі знаменитості пройшлися по ліловій доріжці. Перегляньте найвідвертіші вбрання знаменитостей.

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