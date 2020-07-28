Еммі-2020: названо всіх номінантів на престижну премію
Еммі-2020: названо всіх номінантів на престижну премію. 24 Канал
У Лос-Анджелесі (США) оголосили всіх номінантів 72-ої щорічної церемонії нагородження телевізійних проєктів премією "Еммі" 2020 року. Культурна подія відбудеться 20 вересня. Ведучим заходу стане Джиммі Кіммел.
Рекордсменами стали серіали "Хранителі" (26 номінацій) і "Дивовижна місіс Мейзел" (20). Серіали, випущені стрімінговим сервісом Netflix, претендують на нагороду в 160 номінаціях. У конкуруючого з ним телеканалу HBO – 107 номінацій.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з повним списоком номінантів на премію "Еммі-2020"
Кращий драматичний серіал
Дуже дивні справи mirf.ru
"Дуже дивні справи"
"Мандалорець"
"Корона"
"Краще телефонуйте Солу"
"Спадкоємці"
"Озарк"
"Розповідь служниці"
"Вбиваючи Єву"
Краща актриса в драматичному серіалі
Зендая – "Ейфорія"
Олівія Коулман – "Корона"
Лора Лінні – "Озарк"
Джоді Комер – "Вбиваючи Єву"
Сандра О – "Вбиваючи Єву"
Дженніфер Еністон – "Ранкове шоу"
Кращий актор в драматичному серіалі
Стерлінг К. Браун – "Це ми"
Джейсон Бейтмен – "Озарк"
Браян Кокс – "Спадкоємці"
Стів Каррелл – "Ранкове шоу"
Біллі Портер – "Поза"
Джеремі Стронг – "Спадкоємці"
Кращий комедійний серіал
Біла ворона ua-tv.net
"Біла ворона"
"У кращому світі"
"Угамуй свій запал"
"Метод Комінські"
"Мертвий для мене"
"Дивовижна місіс Мейзел"
"Чим ми займаємося в тінях"
"Шіттс Крік"
Краща актриса в комедійному серіалі
Рейчел Броснахен – "Дивовижна місіс Мейзел"
Лінда Карделліні – "Мертвий для мене"
Ісса Рей – "Біла ворона"
Кетрін О'Хара – "Шіттс Крік"
Трейсі Елліс Росс – "Темніють"
Крістіна Епплгейт – "Мертвий для мене"
Кращий актор в комедійному серіалі
Ентоні Андерсон – "Темніють"
Майкл Дуглас – "Метод Комінські"
Дон Чідл – "Чорний понеділок"
Тед Денсон – "У кращому світі"
Юджин Леві – "Шіттс Крік"
Рамі Юсеф – "Рамі"
Кращий мінісеріал
Усюди жевріють пожежі Vogue UA
"Усюди жевріють пожежі"
"Місіс Америка"
"Хранителі"
"Неймовірне"
"Неортодоксальна"
Кращий телефільм
"Американський син"
"Бездоганний"
"Ель Каміно: У всі тяжкі"
"Непохитна Кіммі Шмідт"
"Dolly Patton's Heartstrings"
Краща актриса в мінісеріалі/телефільмі
Кейт Бланшетт – "Місіс Америка"
Реджина Кінг – "Хранителі"
Керрі Вашингтон – "Усюди жевріють пожежі"
Шира Хаас – "Неортодоксальна"
Октавія Спенсер – "Мадам Си Джей Уокер"
Кращий актор в мінісеріалі/телефільмі
Джеремі Айронс Getty Images
Джеремі Айронс – "Хранителі"
Х'ю Джекман – "Бездоганний"
Марк Руффало – "Я знаю, що це правда"
Пол Мескал – "Нормальні люди"
Джеремі Поуп – "Голлівуд"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році в ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення "Еммі". Перш ніж увійти в концертний зал і зайняти своє місце всі знаменитості пройшлися по ліловій доріжці. Перегляньте найвідвертіші вбрання знаменитостей.