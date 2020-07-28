Еммі-2020: названо всіх номінантів на престижну премію. 24 Канал

У Лос-Анджелесі (США) оголосили всіх номінантів 72-ої щорічної церемонії нагородження телевізійних проєктів премією "Еммі" 2020 року. Культурна подія відбудеться 20 вересня. Ведучим заходу стане Джиммі Кіммел.

Рекордсменами стали серіали "Хранителі" (26 номінацій) і "Дивовижна місіс Мейзел" (20). Серіали, випущені стрімінговим сервісом Netflix, претендують на нагороду в 160 номінаціях. У конкуруючого з ним телеканалу HBO – 107 номінацій.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з повним списоком номінантів на премію "Еммі-2020"

Кращий драматичний серіал

Дуже дивні справи mirf.ru

"Дуже дивні справи"

"Мандалорець"

"Корона"

"Краще телефонуйте Солу"

"Спадкоємці"

"Озарк"

"Розповідь служниці"

"Вбиваючи Єву"

Краща актриса в драматичному серіалі

Зендая – "Ейфорія"

Олівія Коулман – "Корона"

Лора Лінні – "Озарк"

Джоді Комер – "Вбиваючи Єву"

Сандра О – "Вбиваючи Єву"

Дженніфер Еністон – "Ранкове шоу"

Кращий актор в драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун – "Це ми"

Джейсон Бейтмен – "Озарк"

Браян Кокс – "Спадкоємці"

Стів Каррелл – "Ранкове шоу"

Біллі Портер – "Поза"

Джеремі Стронг – "Спадкоємці"

Кращий комедійний серіал

Біла ворона ua-tv.net

"Біла ворона"

"У кращому світі"

"Угамуй свій запал"

"Метод Комінські"

"Мертвий для мене"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Чим ми займаємося в тінях"

"Шіттс Крік"

Краща актриса в комедійному серіалі

Рейчел Броснахен – "Дивовижна місіс Мейзел"

Лінда Карделліні – "Мертвий для мене"

Ісса Рей – "Біла ворона"

Кетрін О'Хара – "Шіттс Крік"

Трейсі Елліс Росс – "Темніють"

Крістіна Епплгейт – "Мертвий для мене"

Кращий актор в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон – "Темніють"

Майкл Дуглас – "Метод Комінські"

Дон Чідл – "Чорний понеділок"

Тед Денсон – "У кращому світі"

Юджин Леві – "Шіттс Крік"

Рамі Юсеф – "Рамі"

Кращий мінісеріал

Усюди жевріють пожежі Vogue UA

"Усюди жевріють пожежі"

"Місіс Америка"

"Хранителі"

"Неймовірне"

"Неортодоксальна"

Кращий телефільм

"Американський син"

"Бездоганний"

"Ель Каміно: У всі тяжкі"

"Непохитна Кіммі Шмідт"

"Dolly Patton's Heartstrings"

Краща актриса в мінісеріалі/телефільмі

Кейт Бланшетт – "Місіс Америка"

Реджина Кінг – "Хранителі"

Керрі Вашингтон – "Усюди жевріють пожежі"

Шира Хаас – "Неортодоксальна"

Октавія Спенсер – "Мадам Си Джей Уокер"

Кращий актор в мінісеріалі/телефільмі

Джеремі Айронс Getty Images

Джеремі Айронс – "Хранителі"

Х'ю Джекман – "Бездоганний"

Марк Руффало – "Я знаю, що це правда"

Пол Мескал – "Нормальні люди"

Джеремі Поуп – "Голлівуд"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році в ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення "Еммі". Перш ніж увійти в концертний зал і зайняти своє місце всі знаменитості пройшлися по ліловій доріжці. Перегляньте найвідвертіші вбрання знаменитостей.