"Еммі-2019": названо всіх номінантів на премію

У Лос-Анджелесі, 16 липня, оголосили всіх номінантів 71-ої щорічної церемонії нагородження телевізійних проектів премією "Еммі" 2019 року.

Рекордсменом, як і в минулому році, став серіал "Гра престолів", який отримав 32 номінації. OBOZREVATEL публікує повний список номінантів на премію "Еммі-2019".

Кращий драматичний серіал:

"Гра престолів" iGuides

"Краще телефонуйте Солу" (Better Call Saul)

"Охоронець" (Bodyguard)

"Гра престолів" (Game of Thrones)

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

"Озарк" (Ozark)

"Поза" (Pose)

"Спадкоємці" (Succession)

"Це ми" (This Is Us)

Краща жіноча роль в драматичному серіалі

Емілія Кларк "Гра престолів" - 8 сезон

Емілія Кларк – "Гра престолів"

Джоді Комер – "Вбиваючи Єву"

Віола Девіс – "Як уникнути покарання за вбивство"

Лора Лінні – "Озарк"

Менді Мур – "Це ми"

Сандра О – "Вбиваючи Єву"

Робін Райт – "Картковий будиночок"

Краща чоловіча роль у драматичному серіалі

Джейсон Бейтман – "Озарк" "Кінотеатр.ру"

Джейсон Бейтман – "Озарк"

Стерлінг К. Браун – "Це ми"

Кіт Герінґтон – "Гра престолів"

Боб Оденкірк – "Краще телефонуйте Солу"

Біллі Портер – "Поза"

Майло Вентімілья – "Це ми"

Краща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі

Гвендолін Крісті – "Гра престолів" gameme.eu

Гвендолін Крісті – "Гра престолів"

Ліна Хіді – "Гра престолів"

Джулія Гарнер – "Озарк"

Фіона Шоу – "Вбиваючи Єву"

Софі Тернер – "Гра престолів"

Мейсі Вільямс – "Гра престолів"

Краща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі

Алфі Аллен – "Гра престолів" Кадр з серіалу

Алфі Аллен – "Гра престолів"

Джонатан Бенкс – "Краще телефонуйте Солу"

Микола Костер-Вальдау – "Гра престолів"

Джанкарло Еспозіто – "Краще телефонуйте Солу"

Майкл Келлі – "Картковий будиночок"

Кріс Салліван – "Це ми"

Кращий комедійний серіал

"В кращому світі" (The Good Place) Кинотеатр.ру

"В кращому світі" (The Good Place)

"Баррі" (Barry)

"Дрянь" (Fleabag)

"Життя матрьошки" (Russian Doll)

"Шіттс Крик" (Schitt's Creek)

"Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Краща чоловіча роль в комедійному серіалі

Ентоні Андерсон

Ентоні Андерсон – "Дорослі"

Дон Чідл – "Чорний понеділок"

Тед Денсон – "У кращому світі"

Майкл Дуглас – "Метод Комінські"

Білл Хейдер – "Баррі"

Юджин Леві – "Шіттс Крик"

Краща жіноча роль у комедійному серіалі

Крістіна Епплгейт (праворуч) MEDIA-NEWS

Крістіна Епплгейт – "Мертвий для мене"

Рейчел Броснахен – "Дивовижна місіс Мейзел"

Джулія Луїс-Дрейфус – "Віце-президент"

Наташа Лионн – "Життя матрьошки"

Кетрін О'Хара – "Шіттс Крик"

Фібі Уоллер-Брідж – "Дрянь"

Краща чоловіча роль другого плану в комедійному серіалі

Алан Аркін – "Метод Комінські"

Ентоні Керріган – "Баррі"

Тоні Гейл – "Віце-президент"

Стівен Рут – "Баррі"

Тоні Шелуб – "Дивовижна місіс Мейзел"

Генрі Вінклер – "Баррі"

Краща жіноча роль другого плану в комедійному серіалі

Алекс Борштейн – "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Анна Кламські – "Віце-президент" (Veep)

Олівія Колман – "Дрянь" (Fleabag)

Сіан Кліффорд – "Дрянь" (Fleabag)

Бетті Гілпін – "Блиск" (Glow)

Сара Голдберг – "Баррі" (Barry)

Марін Хінкль – "Дивовижна місіс Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

Кейт Маккіннон – "Суботнім вечором в прямому ефірі" (Saturday Night Live)

Кращий міні-серіал

"Чорнобиль" (Chernobyl)

"Втеча з в'язниці Даннемора" (Escape at Dannemora)

"Фоссі / Вердон" (Fosse / Verdon)

"Гострі предмети" (Sharp Objects)

"Коли вони нас побачать" (When They See Us)

Кращий фільм

"Чорне дзеркало: Брандашмиг" (Black Mirror: Bandersnatch)

"Король Лір" (King Lear)

"Брексил" (Brexit: The Uncivil War)

"Дедвуд" (Deadwood)

"Моя вечеря з Ерве" (My Dinner with Hervé)

Краща жіноча роль в міні-серіалі / телефільмі

Емі Адамс – "Гострі предмети" (Sharp Objects)

Патрисія Аркетт – "Втеча з в'язниці Даннемора" (Escape at Dannemora)

Онжаню Елліс – "Коли вони нас побачать" (When They See Us)

Джої Кінг – "Удавання" (The Act)

Нісі Неш – "Коли вони нас побачать" (When They See Us)

Мішель Вільямс – "Фоссі / Вердон" (Fosse / Verdon)

Краща чоловіча роль в міні-серіалі / телефільмі

Махершала Алі – "Справжній детектив" (True Detective)

Бенісіо Дель Торо – "Втеча з в'язниці Даннемора" (Escape at Dannemora)

Річард Харріс – "Чорнобиль" (Chernobyl)

Сем Рокуелл – "Фоссі / Вердон" (Fosse / Verdon)

Джаррель Джером – "Коли вони нас побачать" (When They See Us)

Г'ю Грант – "Надзвичайний англійський скандал" (A Very English Scandal)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році "Гра престолів" взяла 22 номінації, включаючи і "Кращий драматичний серіал".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся