Експерти назвали найкращі фільми жахів 2020 року

Експерти американського журналу Variety оприлюднили список найкращих фільмів жахів 2020 року. У переліку опинилася безліч відомих картин.

Усього до рейтингу ввійшли 18 фільмів. До трійки лідерів потрапили кінострічки "Пекло по сусідству", "Моє волосся хоче вбивати" і "Чистота крові". Про це повідомляє видання Variety.

Крім того, кіноексперти виділили фільми на тему самоізоляції: "Під водою", "Сторожка", "Хто не сховався", "У чужій шкурі" і "Реліквія".

Також до рейтингу потрапили стрічки "Ґретель і Гензель" – про відьму і голод та "Його будинок" – про подружжя з Південного Судану.

"Ґретель і Гензель" www.filmpro.ru

Додамо, що серед відомих картин популярними виявилися "Людина-невидимка", "Астрал. Онлайн", "Я подумую з усім цим покінчити" і багато інших.

"Моє волосся хоче вбивати" YouTube

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