Джолі з'явилася в новому фільмі у несподіваному образі: без брів та у кривавому вбранні

У мережі з'явилися кадри з нового фільму за участю Анджеліни Джолі "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес". Для ролі Королеви Черв'яків 45-річній актрисі довелося кардинально змінити свою зовнішність.

Так, на знімках Джолі постає без брів, з білим обличчям, з пишною зачіскою і неохайно нафарбованими червоними губами. Образ злої королеви доповнила біла сукня з зображеним на ній кривавим червоним серцем. Відповідні фото були опубліковані на одній із фансторінок актриси в Instagram.

Анджеліна Джолі у фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес" Instagram Maleficent Fan

Анджеліна Джолі у фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес" Instagram Maleficent Fan

Анджеліна Джолі у фільмі "Пітер Пен і Аліса в Країні чудес" Instagram Maleficent Fan

Зауважимо, що робота над фільмом "Пітер Пен і Аліса в країні чудес" режисерка Бренда Чепман завершила два роки тому і до цього моменту фентезі знаходилося на постпродакшені. Тепер же стало відомо, що на широкі екрани України фільм вийде 26 листопада 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджеліна Джолі знялася повністю оголеною для обкладинки журналу Harper's Bazaar. Так, на знімках, які були опубліковані в мережі, зірка позувала загорнута в прозору тканину, прикривши інтимні частини тіла руками.