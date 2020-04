Джекі Чану – 66: найпопулярніші меми з легендою бойовиків

Популярний китайський та американський актор, каскадер, постановник трюків і бойових сцен Джекі Чан 7 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 66 років.

Володар "Оскара" Джекі Чан – один з найпопулярніших героїв бойовиків у світі, він знявся більш ніж у 100 фільмах, чотири рази потрапляв до Книги рекордів Гіннесса. Ймовірно, такі значні заслуги в кінематографі зробили його також популярним і серед користувачів мережі. У день народження актора OBOZREVATEL публікує найпопулярніші і найсмішніші меми з Джекі Чаном.

Джекі Чан instagram.com/jackiechan

Так, у мережі вже більше десяти років є популярним мем з Джекі Чаном, на якому актор своїм обличчям висловлює повне здивування.

Причому почалося з іншого популярного мема, який пов'язують з фразою My Brains is Full of Fuck (винос мозку). Він з'явився у лютому 2008 року в блозі MyConfinedSpace і зображував статую ґаргульї з фасаду коледжу Магдалени в Оксфорді.

Але 2009 році хтось із користувачів наклав цей напис на фото Джекі Чана.

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Звідки сам знімок, достеменно невідомо. За однією версією, це фото Джекі Чана з однієї з конференцій, за іншою – з фестивалю в Каннах.

Мем швидко розлетівся світом, він часто супроводжується й іншими написами, наприклад What the Fuck ("Якого біса!"), обо взагалі не супроводжується фразами, адже й без них все зрозуміло.

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Примітно, що 2013 року Джекі Чан сам запостив у своєму Facebook мем з самим собою з підписом: "Ви знали, що я мем?".

Джекі Чан: меми

Сьогодні в мережі можна зустріти найрізноманітніші меми з Джекі Чаном, наприклад:

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

Джекі Чан: меми

