"Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження": трейлер, де дивитися онлайн, відгуки

Джей і Мовчазний Боб – епізодичні персонажі всіх фільмів відомого режисера Кевіна Сміта, які в якийсь момент настільки захопили глядачів, що навіть отримали свій сольний кінофільм "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь" в 2001 році.

З тих пір шанувальники з нетерпінням чекали, коли ж ці впізнавані хлопці знову де-небудь з'являться, і дуже позитивно сприйняли звістку про другий сольник під назвою "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження".

Що про нього відомо? Які актори взяли участь у зйомках? І що за пригоди чекають усіма улюблену парочку?

Коли вийде фільм "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження" 2019?

Світова прем'єра фільму "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження" запланована на 15 жовтня 2019 року. Поки що невідомо, коли фільм буде показаний в Україні

Про що був попередній фільм?

Джей і Мовчазний Боб настільки колоритні хлопці, що один художник використовував їх образи для свого коміксу "Пихарь і Хронік". Той несподівано став дуже популярним, їм зацікавилися голлівудські режисери з наміром негайно почати зйомки екранізації.

Друзі зовсім вдоволені таким успіхом, адже вони не отримують зовсім ніякої вигоди. Їхні образи нахабно експлуатують! Не в силах стерпіти таку образу, Джей і Мовчазний Боб збираються зірвати зйомки фільму, чого б їм це не коштувало.

Про що буде фільм "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження" 2019?

Сюжети першого і другого фільмів будуть перегукуватися, але режисер гарантує, що прем'єра всіх приємно здивує. Це новий підхід до старої історії, неабиякий розвиток ситуації, яку багато хто вже не раз спостерігали.

Короткий синопсис сюжету

Джей і Мовчазний Боб зустрічаються зі своїм адвокатом, на порядку денному стоїть серйозне питання: як зірвати зйомки ремейка фільму "Пихарь і Хронік"? В силу бюрократичної тяганини вони втратили контроль над власним дітищем і тепер їх знамениті образи збираються використовувати якісь пройдисвіти. Цього ні в якому разі не можна допустити.

Друзі планують поїздку до Голлівуду, збираючись усіма силами заважати знімального процесу. З ними вирушає втрачена і тільки що знайдена дочка Джея Міллі, а також її войовничі подруги. Вони в будь-який момент готові надати Джею і Мовчазному Бобу посильну допомогу!

Де дивитися фільм "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження" 2019?

Якщо фільм буде показаний в кінотеатрі, то це відмінний привід зібратися компанією друзів і весело провести час за переглядом прем'єри. А якщо ні, то доведеться почекати до тих пір, поки новинка про двох кращих друзів не з'явиться у вільному доступі.

Хто зняв фільм "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження"?

Ніхто не здатний зняти нову історію про Джея і Мовчазного Боба, крім Кевіна Сміта, який, власне, і виконує роль останнього. Він же написав сценарій, що не дивно.

Кевін Сміт – найталановитіша людина, яка знімає першокласні американські комедії в дусі дев'яностих років, і підтримує найрізноманітніші проекти, включаючи документальні фільми (зокрема фільм "Гей-бар в маленькому місті", присвячений дискримінації ЛГБТ-спільноти).

Про нього завжди позитивно відгукуються як колеги, так і численні шанувальники.

Трейлер фільму "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження"

Трейлер фільму вже демонструє якість майбутньої класичної американської комедії: він динамічний, яскравий і дуже смішний. Шанувальники зустріли відеоролик позитивно, розчарованих коментарів мінімум, який в порівнянні можна навіть не враховувати. З ними можна ознайомитися нижче.

Ви можете подивитися трейлер фільму "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження" 2019 прямо зараз:

Відгуки на "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження"

Як вже було сказано вище, шанувальники зустріли трейлер дуже позитивно. На YouTube відео набрало майже 8 тисяч лайків і всього кілька сотень дізлайков.

"Єдиний перезапуск, який я чекаю", "Відсилання на відсиланні, шедевр", "80% ще не народилися при виході першого фільму", "Це сльози. Сльози щастя. Дочекався", "На знак поваги до минулих фільмів подивлюся, але не упевнений що фільм хороший"," Ось дійсно, що ми всі чекаємо з нетерпінням ", - написали в коментарях.

Акторський склад

Зрозуміло, до своїх ролей повернулися Джейсон Мьюз (Джей) і Кевін Сміт (Мовчазний Боб). Як же інакше? Ніхто навіть уявити не може, щоб ці образи втілював на екрані хтось інший.

Також ключові ролі у фільмі зіграли Харлі Квін Сміт (Міллі Фолкен), Апарна Бріель (Джихад), Шеннон Елізабет (Джастіс).

У цьому фільмі по-справжньому зоряний каст, в епізодичних ролях з'являються дуже відомі актори, такі як: Джо Манганьелло ( "Супер Майк"), Джастін Лонг ( "Нас прийняли!"), Джейсон Бріггс ( "Американський пиріг"), Джеймс Ван дер Бик ( "Бухта Доусона"), Мелісса Бенойст ( "Супергерл"), Кріс Вуд ( "Щоденники вампіра"), Бен Аффлек ( "Зникла"), Метт Деймон ("Марсіанин").

Найбільш уважні можуть помітити у фільмі Гранта Гастіно ( "Флеш"), Ніколаса Кейджа ( "Примарний гонщик"), Кріса Хемсворт ( "Тор"), Розаріо Доусон ( "Шибайголова"), і багатьох інших. Мабуть, Кевін Сміт залучив до зйомок всіх своїх знайомих знаменитостей.

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