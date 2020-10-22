Джаред Лето зіграє Джокера в "Лізі Справедливості"

Американський актор Джаред Лето з'явиться в режисерській версії "Ліги Справедливості" від Зака ​​Снайдера в ролі Джокера. Стрічка вийде на платформі HBO Max у 2021 році.

Так, режисер запросив зірку, щоб дозняти декілька епізодів для оновленої версії фільму. У додаткових зйомках також візьмуть участь Бен Аффлек, Рей Фішер і Ембер Герд, пише The Hollywood Reporter.

Також відомо, що Снайдер буде сам реалізовувати свій задум. З проєкту пішли продюсери першої версії фільму Джон Берг і Джеф Джонс. Їх імена будуть видалені з титрів нової версії фільму.

Джаред Лето в ролі Джокера. sova.ponominalu.ru

Нагадаємо, "Ліга справедливості" вийшла в прокат в 2017 році. Стрічка не вразила критиків і глядачів. Фанати вимагали від авторів проєкту опублікувати версію Зака Снайдера, який був змушений залишити фільм на стадії монтажу через самогубство доньки. У результаті монтажем "Ліги Справедливості" займався Джосс Відон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Сестра Ретчед" (Ratched) за книгою Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" став найпопулярнішим на стрімінговій платформі Netflix серед оригінальних проєктів, які презентували в 2020 році.