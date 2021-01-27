"Друзі", "Гра престолів", "Бріджертони": опубліковано найбільш недоладні кіноляпи у відомих серіалах

Навіть у найбільш рейтингових серіалах, таких як "Гра престолів", "Друзі" та інших, оператори можуть допускати помилки та випадково засвітити в кадрі зайвий предмет.

Як повідомляє The Sun, глядачі помітили нові кіноляпи в багатьох відомих серіалах, які важко було побачити під час першого перегляду. Так, у гучному серіалі "Бріджертони", в основі сюжету якого – інтриги й життєва суєта незаміжніх дівчат у Лондоні в 1813 році, бачили жовту розмітку на дорогах.

Шанувальники "Бріджертонів" помітили сучасну дорожню розмітку поруч із кінними екіпажами. Скриншот

Окрім того, в цьому серіалі Netflix в одній із серій помітили сучасний "плакат Primark".

Але колоритний телесеріал про герцогів і принців – далеко не перше шоу, в якому наявний людський фактор.

Ще в одному серіалі, схожому за тематикою на "Бріджертонів", "Абатство Даунтон" в одній зі сцен помітили пластикову пляшку з-під води. Вона стояла прямо на камінній полиці позаду акторів.

Абатство Даунтон. Кіноляп – пляшка на каміні Скриншот

В одному з кадрів "Корони" від Netflix глядачі побачили сучасну будівлю, якої за часів правління молодої королеви Великобританії Єлизавети II ще не було побудовано.

В одному з кадрів "Корони" від Netflix глядачі побачили сучасну будівлю Скриншот

А в одному з епізодів "Гри Престолів" помітили пластиковий стаканчик із-під кави на столі переговорів у стародавньому замку. На задньому фоні в натовпі засвітилися члени знімальної групи, а також у кадр серіалу про стародавні часи потрапив зарядний пристрій для ноутбука.

У кадр потрапив зарядний пристрій для ноутбука Скриншот

Окрім того, за Стіною героям "Гри престолів" довелося зіткнутися не тільки з ходоками, але й із автомобілем, який роз'їжджав засніженими горами.

Пікап помітили в кадрі "Гри престолів" Скриншот

Деєнеріс не змогла відмовитися від стаканчика капучино під час зйомок. Скриншот

А завдяки постійним повторним показам "Друзів" по телевізору пильні фанати також помітили оператора у квартирі Моніки в одній із серій.

У квартирі Моніки помітили оператора Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новому фільмі Тарантіно знайшли грубий кіноляп. Так, у фільмі "Одного разу в Голлівуді" годинник на руці героя Бреда Пітта з'явився в 1970 році, а дія кінострічки розгортається в 1969-му.