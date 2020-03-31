Друг Кошового і зірка "Слуги народу": як 37-річний Міка Фаталов потрапив до "Кварталу 95"

Актор, шоумен, ведучий, концертний директор студії "Квартал 95" Міка Фаталов 31 березня відзначає свій день народження.

Йому виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував інформацію про те, яким був творчий шлях артиста і як він став зіркою "Кварталу" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міка Фаталов у серіалі "Слуга народу" instagram.com/mikafatalov

Міка Тосунян (Фаталов – прізвище матері) народився 31 березня 1983 року в Баку, Азербайджан.

У 1989 році сім'я переїхала до України, де Фаталов закінчив Луганський коледж культури і мистецтв та Луганський державний інститут культури і мистецтв.

Міка Фаталов та Євген Кошовий instagram.com/mikafatalov

Міка Фаталов та Володимир Зеленський instagram.com/mikafatalov

Міка Фаталов, як і його однокурсник і майбутній колега по "Кварталу" Євген Кошовий, успішно грав у КВН, – в складі команд "ВаБанк", "Кого покликати".

У 2004 році Міка Фаталов почав співпрацювати з "Кварталом 95", а в 2008-му переїхав до Києва.

З 2012 року виступає в основному акторському складі "Вечірнього Кварталу".

Також Міка Фаталов знімається в кіно і проектах студії "Квартал 95", таких як мюзикл "Як козаки", 3D-комедія "Ржевський проти Наполеона", проекти "Пороблено в Україні", "Вечірній Київ" та інших.

А в серіалі "Слуга народу" Фаталов зіграв главу СБУ – чесного і принципового борця з корупцією.

Міка Фаталов одружений, разом з дружиною Мілою виховує доньку Єву від першого шлюбу дружини та спільного сина Ліонеля.

Міка Фаталов з дружиною Мілою stuki-druki.com

Відзначимо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Володимир Зеленський та його студія "95 квартал" жартували над президентом Росії Володимиром Путіним.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!