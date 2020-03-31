Друг Кошового і зірка "Слуги народу": як 37-річний Міка Фаталов потрапив до "Кварталу 95"

Актор, шоумен, ведучий, концертний директор студії "Квартал 95" Міка Фаталов 31 березня відзначає свій день народження.
Йому виповнюється 37 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував інформацію про те, яким був творчий шлях артиста і як він став зіркою "Кварталу" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Міка Фаталов у серіалі "Слуга народу"
instagram.com/mikafatalov
Міка Тосунян (Фаталов – прізвище матері) народився 31 березня 1983 року в Баку, Азербайджан.
У 1989 році сім'я переїхала до України, де Фаталов закінчив Луганський коледж культури і мистецтв та Луганський державний інститут культури і мистецтв.
Міка Фаталов та Євген Кошовий
instagram.com/mikafatalov
Міка Фаталов та Володимир Зеленський
instagram.com/mikafatalov
Міка Фаталов, як і його однокурсник і майбутній колега по "Кварталу" Євген Кошовий, успішно грав у КВН, – в складі команд "ВаБанк", "Кого покликати".
У 2004 році Міка Фаталов почав співпрацювати з "Кварталом 95", а в 2008-му переїхав до Києва.
З 2012 року виступає в основному акторському складі "Вечірнього Кварталу".
Також Міка Фаталов знімається в кіно і проектах студії "Квартал 95", таких як мюзикл "Як козаки", 3D-комедія "Ржевський проти Наполеона", проекти "Пороблено в Україні", "Вечірній Київ" та інших.
А в серіалі "Слуга народу" Фаталов зіграв главу СБУ – чесного і принципового борця з корупцією.
Міка Фаталов одружений, разом з дружиною Мілою виховує доньку Єву від першого шлюбу дружини та спільного сина Ліонеля.
Міка Фаталов з дружиною Мілою
stuki-druki.com
Відзначимо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Володимир Зеленський та його студія "95 квартал" жартували над президентом Росії Володимиром Путіним.
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