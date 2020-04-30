Драма "Життя прекрасне" на СТБ підкорила українців: де дивитися всі серії онлайн
Український телеканал СТБ представив гучну прем'єру – серіал "Життя прекрасне", який з перших серій полюбився глядачам.
Перші серії вийшли в ефір у середу, 29 квітня. По буднях о 20:15 на СТБ виходить по дві серії. OBOZREVATEL розповідає, про що серіал "Життя прекрасне" і де дивитися онлайн всі серії (відео опубліковані в кінці матеріалу).
Про що серіал "Життя прекрасне"
Серіал "Життя прекрасне" розповідає історію про кохання, розставання і пошуки себе.
Головна героїня мелодрами Світлана – звичайна домогосподарка. Вона пішла з університету після другого курсу, щоб присвятити своє життя чоловікові та новонародженій дочці. Минуло двадцять років, і почуття між подружжям охололи. Чоловік Світлани зустрів іншу жінку і подав на розлучення.
У житті Світлани настала чорна смуга. Їй 43 роки, і при цьому у неї немає досвіду роботи. Жінка залишилася без засобів до існування. Її дочці Олені 19 років, дівчина вчиться на денному відділенні університету, тому теж не може знайти роботу на повний день.
У Свєти є подруга Міла, яка намагається довести Світлані, що після розлучення життя тільки починається. Міла щосили намагається "розворушити" подругу. Заради цього вона навіть затягує подругу-тихоню в клуб.
В ролях: Анна Міклош, Андрій Чернишов, Костянтин Стрельников, Дмитро Ульянов, Марія Клімова, Ксенія Лукьянчикова, Аліса Лукшина, Максим Самчик, Влада Дедкова, Наталя Доля
Серіал "Життя прекрасне": де дивитися всі серії онлайн
Чуттєва мелодрама "Життя прекрасне" виходить на СТБ у будні о 20:15. У середу, 29 квітня глядачам були показані 1 і 2 серії. У четвер вийдуть 3 і 4 епізоди.
Всі серії "Життя прекрасне" можна подивитися онлайн після телевізійного показу на офіційному сайті каналу СТБ, а також на сервісі "Телепортал ".
Чи будуть опубліковані серії на відеохостингу YouTube – невідомо. Там ви можете дивитися онлайн всі серії в скороченому варіанті.
"Життя прекрасне": 1 серія дивитися онлайн
"Життя прекрасне": 2 серія дивитися онлайн
Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеканал СТБ презентував медичну гостросюжетну мелодраму "Акушерка".