Хуліган Квакін з "Тімур та його команда": що за хвороба позбавила життя кумира дітей в СРСР

Багато глядачів можуть не пам'ятати зовнішність В'ячеслава Баранова, хоча в його фільмографії є ​​кілька помітних ролей. Він зіграв хулігана Квакіна у відомому фільмі "Тимур і його команда", які зробили актора відомим на всю країну.

До того ж В'ячеслав Баранов став "голосом" Голлума з "Володаря кілець", якого він дублював. Однак хвороба занадто рано обірвала його життя.

Початок творчої кар'єри

В'ячеслав Баранов народився в Кишиневі в 1958 році. Потім разом з батьками переїхав на Далекий Схід, а пізніше в столицю, де і вийшов вперше на сцену Театру юних москвичів.

"Білорусьфільм" в той час шукав хлопця на одну з ролей в картині "Пригоди в місті, якого немає". Слава попався на очі агентам кіностудії. Так він став юним шибеником Гаврошем і вперше з'явився на великому екрані. Кінодебют Баранова відбувся в 1974 році. Через рік його покликали на головну роль в мелодраму про радянську школу "Що з тобою відбувається?".

Хуліган Квакін "Тимур та його команда"

У другій половині сімдесятих Баранов вчився у Всесоюзному державному інституті кінематографії, де його педагогами стали видатні радянські кінорежисери Лев Куліджанов і Тетяна Ліознова.

Коли В'ячеслав був студентом ВДІКу, він зіграв в картині "Тімур та його команда". Глядачам запам'ятався його чарівний хуліган Мішка Квакін. Через рік Баранова можна було бачити в "Розкладі на післязавтра". У цьому фільмі молодий актор знявся зі своїми знаменитими колегами Маргаритою Тереховою та Олегом Далем.

Кіно 80-х

Педагог В'ячеслава з ВДІКу Тетяна Ліознова запросила учня на роль сором'язливого хлопця Жені в своєму "Карнавалі". У 1983 році відбулася прем'єра "Клітки для канарок" Павла Чухрая. У драматичній кінострічці Баранова можна побачити в головній ролі. В цей же час він зіграв в картині "Двічі народжений".

Військова картина розповідає про молодого новобранця Андрія Булигіна. Він врятувався з затопленого судна і тепер його переслідує німецький льотчик-ас. У фільмографії актора є ще кілька пам'ятних ролей з військової тематики.

Новобранець Андрій Булигін з "Двічі народженого"

В "Гості з майбутнього" В'ячеслав став фізруком, на прізвисько "Ілля Муромець", в детективі "Розірване коло" - експедитором Митьою Березіним, а в драматичній стрічці "Розмах крил" - бортмеханіком Дімою Кисельовим.

Дубляж і останні ролі

В "лихих дев'яностих" актор почав займатися дублюванням фільмів. Він озвучував Моцарта з "Амадея", Зеда з "Поліцейської академії", Голлума з "Володаря кілець" і багатьох інших персонажів зарубіжних фільмів.

У 2000-х В'ячеслав зіграв капітана в "Дітях Арбата", майстра цеху Костю в "Три крапки" і Юрія Олексійовича Петрова в "Ранетки". Остання роль Баранова в кіно – "Алхімік" з детективного серіалу "Сьомін. Відплата", але до озвучення свого героя актор не дожив.

Особисте життя

За спогадами однокурсників В'ячеслава, під час навчання у ВДІКу він впадав за Оленою Циплаковою, але взаємності від дівчини не добився.

Фізрук "Ілля Муромець" "Гостя з майбутнього" ( 1984 р.)

У 1983 р під час зйомок "Клітки для канарок" молодий чоловік познайомився з Євгенією Добровольською, яка вийшла за нього заміж, а через три роки народила сина Стьопу. У 1987 р пара розлучилася. Через шість років новою дружиною Баранова стала Ірина Павленко. Їх шлюб розпався в 2000 р. В цей же час актор почав відчувати, що у нього сильно болить хребет. Лікарі діагностували у В'ячеслава рак нирки у фінальній стадії.

Євгенія Добровольська і В'ячеслав Баранов в картині "Клітка для канарок"

На думку однокурсниці Баранова Наталії Казначеєвої, хвороба актора могла стати наслідком екстремальних зйомок в "Двічі народженому", коли В'ячеславу доводилося по багато годин знаходитися на сильному морозі. Актор помер 22 червня 2012 року і похований на території Хованського кладовища Москви.

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