"Доля обміну не підлягає": про що серіал і де дивитися всі серії онлайн

У четвер, 14 січня, на телеканалі "Україна" показали мінісеріал під назвою "Доля обміну не підлягає". У головній ролі з'явилася відома актриса Юлія Такшина.

Режисер кінострічки – Олексій Гусєв. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сюжет серіалу "Доля обміну не підлягає"

Молода жінка, яка завагітніла після зґвалтування і не має коштів, щоб ростити новонароджену дочку, хоче залишити дитину в пологовому будинку.

Але, познайомившись з сусідкою по палаті, – щасливою матір'ю сестер-двійнят і дружиною забезпеченого бізнесмена, Наталя вирішує перехитрити долю і змінює свою дочку місцями з однією з двійнят Анни та Бориса.

У головних ролях знялися такі популярні актори як Юлія Такшина, Ольга Олексій, Віталій Кудрявцев, Тамара Антропова та інші.

На телеканалі "Україна" показали мінісеріал "Доля обміну не підлягає" TV.ua

"Доля обміну не підлягає": де дивитися всі серії онлайн

Серіал "Доля обміну не підлягає" транслювався на телеканалі "Україна". Після телевізійного показу всі серії можна подивитися на офіційному сайті каналу або ж на YouTube.

"Доля обміну не підлягає" 1 серія: дивитися онлайн

"Доля обміну не підлягає" 2 серія: дивитися онлайн

"Доля обміну не підлягає" 3 серія: дивитися онлайн

"Доля обміну не підлягає" 4 серія: дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на телеканалі "Україна" відбувся показ мінісеріалу "Порушуючи правила". Головну роль зіграла популярна актриса Олена Шилова.