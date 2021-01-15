"Доля обміну не підлягає": про що серіал і де дивитися всі серії онлайн
У четвер, 14 січня, на телеканалі "Україна" показали мінісеріал під назвою "Доля обміну не підлягає". У головній ролі з'явилася відома актриса Юлія Такшина.
Режисер кінострічки – Олексій Гусєв. Детальніше про картину – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Сюжет серіалу "Доля обміну не підлягає"
Молода жінка, яка завагітніла після зґвалтування і не має коштів, щоб ростити новонароджену дочку, хоче залишити дитину в пологовому будинку.
Але, познайомившись з сусідкою по палаті, – щасливою матір'ю сестер-двійнят і дружиною забезпеченого бізнесмена, Наталя вирішує перехитрити долю і змінює свою дочку місцями з однією з двійнят Анни та Бориса.
У головних ролях знялися такі популярні актори як Юлія Такшина, Ольга Олексій, Віталій Кудрявцев, Тамара Антропова та інші.
"Доля обміну не підлягає": де дивитися всі серії онлайн
Серіал "Доля обміну не підлягає" транслювався на телеканалі "Україна". Після телевізійного показу всі серії можна подивитися на офіційному сайті каналу або ж на YouTube.
"Доля обміну не підлягає" 1 серія: дивитися онлайн
"Доля обміну не підлягає" 2 серія: дивитися онлайн
"Доля обміну не підлягає" 3 серія: дивитися онлайн
"Доля обміну не підлягає" 4 серія: дивитися онлайн
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на телеканалі "Україна" відбувся показ мінісеріалу "Порушуючи правила". Головну роль зіграла популярна актриса Олена Шилова.