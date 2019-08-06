"Доктор Стрендж: В мультівсесвіті божевілля" від Марвел: коли вийде, трейлер, дивитися онлайн

Фільм "Доктор Стрендж: В мультівсесвіті божевілля" був анонсований в липні 2019 року на Комік-коні в Сан-Дієго.

Там глава Marvel Studios Кевін Файг оголосив, що це буде перший справжній фільм жахів в кінематографічному всесвіті. Що ж ще відомо про майбутній фільм і про самого незвичайного персонажа Доктора Стренджа? Які актори виконають головні ролі? І що в цій історії втратила Ванда Максімофф?

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Коли вийде фільм "Доктор Стрендж: В мультівсесвіті божевілля"?

Орієнтовна дата виходу фільму в світовий прокат – 7 травня 2021 року. Зйомки фільму ще не почалися.

Про що був попередній фільм про Доктора Стренджа?

Стівен Стрендж – талановитий хірург, якого дуже цінують в лікарні. Кажуть, що в майбутньому він доб'ється ще більшого успіху або навіть зробить якесь дуже важливе відкриття для медицини. Але доля вирішила інакше, доктор Стрендж потрапляє в автомобільну аварію і сильно пошкоджує свої легендарні руки.

Не в силах впоратися з думкою про те, що його кар'єрі і життю в принципі прийшов кінець, Стівен відправляється в далеку подорож в надії знайти спосіб зцілитися, і так потрапляє до Древньої, яка робить Стренджа своїм учнем і вчить магії і подорожам по інших вимірах.

Так він перестає бути хірургом, але стає хранителем балансу між паралельними світами, і головним завданням Стівена Стренджа тепер є захист людства від будь-якого зла.

Про що буде фільм "Доктор Стрендж: В мультівсесвіті божевілля"?

Сюжетні подробиці тримаються в найсуворішому секреті, як і завжди, але на презентації Кевін Файг все-таки поділився деякими фактами про новий фільм для того, щоб порадувати шанувальників персонажа.

По-перше, в кіновсесвіту, нарешті, з'явиться персонаж Кошмар, який в коміксах нерідко вважався головним ворогом Доктора Стренджа, а також Капітана Америки, Людини павука, Халка, і багатьох інших. Цей персонаж, будучи могутнім демоном, шкодив багатьом супергероям, насилаючи на них самі страхітливі бачення. Впливаючи на людську свідомість, Кошмар міг витягнути будь-яку інформацію, і найстрашніше було те, що його неможливо раз і назавжди перемогти, не порушивши вселенського балансу.

По-друге, у фільмі з'явиться Ванда Максімофф (Червона відьма), яку виконає Елізабет Олсен. Яку саме роль вона зіграє в сюжеті поки що невідомо, але події цього фільму ляжуть в основу нової сюжетної лінії для цього персонажа, яка, за чутками, буде розвиватися не в сольному фільмі, а в цілому серіалі. Поки що залишається тільки здогадуватися, ким вона буде для Стренджа, ворогом або ж другом.

Фанати невтомно фантазують на цю тему і активно діляться один з одним теоріями в тематичних спільнотах і соціальних мережах.

Хто буде знімати фільм "Доктор Стрендж: В мультівсесвіті божевілля"?

Перший фільм "Доктор Стрендж", що вийшов в 2016 році, зняв талановитий американський режисер і сценарист Скотт Дерріксон, який займеться і другим сольним фільмом про цього персонажа.

І якщо перший "Доктор Стрендж" не був фільмом жахів, то "Доктор Стрендж 2" дозволить Дерріксону в черговий раз продемонструвати свій талант по частині страхітливих сцен, який допоміг йому створити такі якісні фільми, як "Борони нас від лукавого" і "Шість демонів Емілі Роуз".

Хто займеться сценарієм поки що невідомо, а виконавчим продюсером, як і завжди, стане знаменитий Кевін Файг, який не дозволить жодному фільму Marvel обійтися без своєї участі.

Трейлер фільму "Доктор Стрендж: В мультівсесвіті божевілля"

В очікуванні офіційного трейлера подивіться фанатський відеоролик про те, що може чекати глядачів у другому фільмі про Доктора Стренджа:

Акторський склад

Головну роль, природно, виконає Бенедикт Камбербетч, який чудово зіграв Доктора Стренджа в декількох фільмах актуального кінематографічного всесвіту Марвел. Також до своїх ролей повернуться Бенедикт Вонг (Вонг, помічник доктора) і Рейчел МакАдамс (Христина Палмер, кохана).

Також, як уже було сказано вище, під час презентації на Comic-Con стало відомо, що не останню роль у фільмі зіграє Елізабет Олсен в ролі Ванди Максімофф, також відомої як Ала відьма. Шанувальники прийшли в невимовний захват від цієї новини.

Хто ще приєднається до касту поки що невідомо. Найбільш цікавим є вибір актора на роль Жаху, заявленого головним антагоністом фільму "Доктор Стрендж: В мультівсесвіті божевілля".

Цікавий факт: існує фанатська теорія про те, що Кошмаром стане саме Ала відьма, яка в інших фільмах всесвіту демонструвала здатність до створення кошмарів і могла впливати навіть на найсильніших супергероїв і суперзлодіїв.

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