Догрався: Меріліна Менсона звинуватили в знущаннях

Диванний критик Кіно 23:05, 12.02.2021

Известный артист Мэрилин Мэнсон известен своим эпатажным поведением на сцене. Но недавно оказалось, что он также — жестокий тиран. Сразу несколько женщин обвинили певца в унижениях и издевательствах.

Первой стала его бывшая подруга Эван Рейчел Вуд. По ее словам, Мэнсон был крайне жестоким на протяжении трех лет отношений. А ведь дело там даже дошло до обручения! Но нервы бедняжки не выдержали, и Вуд фактически сбежала из токсичных отношений.

После этого последовали обвинения от еще нескольких девушек. Но скандал достиг точки кипения после заявления Эсми Бьянко, известной по телеэпопее "Игра Престолов". Она является давней фанаткой Мэрилина Мэнсона, и в 2005 ей посчастливилось познакомиться с ним. Однако знакомство закончилось тяжелыми физическими и моральными травмами. На съемках одного из клипов певца тот запрещал девушке есть и спать, пичкая ее тяжелыми наркотиками. А во время отношений он удерживал ее у себя дома, иногда бегая за ней с топором. К счастью, девушке удалось сбежать.

На фоне таких обвинений телеканал Starz разорвал контракт с Мэнсоном и вырезал его с одного из эпизодов сериала "Американские боги". Так что Мэрилину придется еще долго отмывать свою репутацию. Хорошо, что его карьеру вообще не отменили. А пока в Америке бушуют страсти, предлагаем вам посмотреть фильм "Призрак в доспехах". Это история о женщине-киборге, которая работает оперативником и помогает спасать мир от преступников.

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