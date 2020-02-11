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11 лютого • оновлено в 17:25
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"Свати-7": як постаріли зірки фільму Зеленського, поки не йшли з'йомки

5.1т
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Прем'єра серіалу "Свати" відбулася 28 грудня 2008 року. Точніше, тоді це був ще не серіал, а 2-х серійна сімейна комедія. Фільм припав глядачам до душі і "Квартал-95" зняв ще дві серії. Знову приголомшливий успіх і тоді було прийнято рішення робити повноцінний серіал.

Федір Добронравов постарів

Федір Добронравов постарів

Зняли шість сезонів, сьомий планували на 2015 рік, але в зв'язку з відомими подіями в Україні, старт зйомок перенесли на 2017 рік. А оскільки окремим акторам в'їзд в країну заборонили, зйомки перенесли в Білорусь.

Кажуть, справа йде до завершення і скоро ми побачимо довгоочікуваний сьомий сезон. Як змінилися актори за цей час і що нового відбулося в їхньому житті?

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Федір Добронравов

Добронравов в серіалі зіграв одну з центральних ролей — Івана, главу "клану" Будько і, напевно, в самому початку епопеї "Свати" і не мріяв про оглушливий успіх, який звалилася в результаті на нього. З тих пір кар'єра актора пішла вгору, а популярність зростає як на дріжджах.У 2018 р Добронравов переніс інсульт, але досить швидко відновився і повернувся до роботи.

Нагадаємо, що Федір Добронравов підтримав анексію Криму і неодноразово відвідував окупований півострів, за що йому було заборонено в'їзд в Україну. У 2019 р рішення про заборону було скасовано, а всі звинувачення з Добронравова зняті.

Федір Добронравов

Федір Добронравов

Тетяна Кравченко

Кравченко в серіалі зіграла роль дружини Івана Будько і зробила це, безумовно, талановито. Можна впевнено сказати, що це найкраща акторська робота Тетяни в кіно, так як до цього їй діставалися в основному епізодичні ролі.

Зараз творчий графік актриси неймовірно завантажений. Кравченко запрошують до участі в різних проектах в кіно і на ТБ, сама актриса говорить, що погоджується на всі пропозиції і єдина її проблема — це катастрофічна нестача часу.

Тетяна Кравченко

Тетяна Кравченко

Людмила Артем'єва

Талановита комедійна актриса зіграла в "Сватів" роль інтелігентної дами Ольги Ковальової. Гра Людмили сподобалася не тільки глядачам, але і кінокритикам. Артем'єва стала володаркою 2-х престижних нагород "Телетріумф 2010" і "Телезірка-2011". Паралельно зі зйомками в "Сватів", актриса брала участь і в інших проектах, зокрема, вона зіграла у фільмі "Миленький ти мій" і в серіалі "Між нами дівчатками - 2".

Людмила Артем'єва

Людмила Артем'єва

Олександр Феклістов

Олександр Феклістов прийшов в проект, не за славою, адже він і до ролі Берковича був відомим актором. Але колишні рекорди популярності були побиті з виходом на екрани чергового сезону, в якому Феклістов замінив, Анатолія Васильєва, який покинув проект.

В перших сезонах Васильєв грав Юрія Ковальова, "телечоловіка" Людмили Артем'євої. Але через розбіжності, що виникли між акторами, Ковальова довелося "поховати". А Беркович, колишній колега, "покійного", став поступово "набирати обертів" і з другорядного персонажа в третьому сезоні, в наступних вийшов на перший план.

Олександр Феклістов

Олександр Феклістов

Нагадаємо, що за сюжетом Беркович домагається симпатії вдови колеги і стає повноправним членом сім'ї Беркович-Будько.

Феклістов зараз дуже затребуваний актор. За рік він знімається у двух-трьох картинах.

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Особа
Федір Добронравов
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сваты уже себя изжили
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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