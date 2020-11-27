До відомого бойовика 'Евакуація' знімуть продовження: названо дату

У Голлівуді знімуть продовження до гучного бойовика "Евакуація". На платформі Netflix фільм отримав велику популярність.

Так, зйомки сиквела почнуться в 2021 році, пише Comic Book.

Як стало відомо, вже почалася розробка сценарію для другої частини кінострічки. Крім того, в головній ролі продовжить грати актор Кріс Хемсворт.

"Так, ми всі ще працюємо над другим фільмом. Зараз ми знаходимося на етапі написання сценарію, але сподіваємося зняти його в наступному році. Я дуже схвильований, Хемсворт дуже схвильований, Netflix схвильований, так що зараз головне дописати сценарій", – розповів голлівудський сценарист Джо Руссо.

Нагадаємо, раніше в першій частині фільму "Евакуація" розповідали про те, як угруповання найманців береться звільнити із заручників сина, який сидить у в'язниці індійського наркобарона.

Підлітка викрали конкуренти і тримають його в столиці Бангладеш Дацці – місті, що складається з трущоб і практично повністю оточеному ріками.

Відповідальне завдання доручають колишньому військовому Тайлеру Рейку. Він легко розправляється з озброєною охороною і швидко звільняє бранця, але доставити хлопця в безпечне місце і вибратися з міста, де на тебе оголошено полювання, виявляється не так просто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися зворушливі фото відомого австралійського актора Кріса Хемсворта з дітьми.