Найкращі сцени з кіно, які точно змусять сміятися. Відео

Розсмішити когось завжди було важче, ніж викликати будь-яку іншу емоцію. Це пояснюється тим, що почуття гумору у всіх абсолютно різне.

А ось довести людину до істеричного реготу й зовсім непосильне завдання. Для тих, хто давно не надривав живіт від сміху, пропонуємо наш скромний список найсмішніших моментів з відомих фільмів та серіалів різних часів.

OBOZREVATEL зібрав 7 найбільш пам'ятних моментів, які викличуть не тільки усмішку, а й ностальгію за давно забутими фільмами.

1. Містер Бін (1990 – 1995)

Хто не дивився "Містера Біна", той точно народився в іншому столітті. Безглузді жарти й витівки цього чоловіка в неохайному костюмі і з дипломатом свого часу смішили своєю абсурдністю і повним нерозумінням того, що відбувається на екрані. Адже герой – просто ідеальний гумористичний персонаж: безглуздий зовні та капосний усередині. Бін весь час потрапляє в незручне становище і шкодить оточенню. Так, ця сцена з вітальним жестом давно гуляє просторами мережі.

2. Друзі (1994 – 2004)

У цьому серіалі безліч різних кумедних ситуацій, від яких хочеться істерично битися від сміху і плакати від ностальгії. Гра акторів "Друзів" на висоті. Чого тільки варте задування свічок на торті в день 30-річчя Джоуї, коли він нагадував богу про домовленість, що всі дорослішатимуть, окрім нього. Але ми обрали сцену з серіалу саме за участю Моніки. Адже, як відомо, вона – найстрогіша та найвихованіша з-поміж усіх друзів. Тому епізод із Чендлером, Монікою та індичкою на голові запам'ятався як один із найсмішніших у ситкомі.

3. Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку (1992)

Хоча і в першій частині фільму "Сам удома" кумедних моментів досить багато, друга все ж рясніє абсурдними й смішними ситуаціями. Так, однією з таких є момент розіграшу, коли Кевін намагався втекти від працівників нью-йоркського готелю.

4. Вовк з Волл-стріт (2013)

"Вовк з Волл-стріт" – це не стільки фільм про успіх конкретного ділка Джордана Белфорта, скільки насмішка над горезвісним суспільством споживання і його цінностями. Сюжет напевно всі знають, але ось сцена, коли Белфорт, перебуваючи під забороненими речовинами, намагається доповзти до своєї машини, може змусити сміятися знову і знову. ДіКапріо настільки віртуозно й реалістично зіграв стан свого героя, з невиразним мовленням, мімікою і таким кривлянням, що не посміхнутися його грі просто неможливо. Це й не дивно, адже під час зйомок фільму Лео консультував реальний Джордан Белфорт.

5. Пірати Карибського моря (2003 – 2017)

Легендарна піратська епопея з Джонні Деппом у ролі капітана Джека Горобця не викличе приємну ностальгію хіба що в тих, хто її не дивився. У всіх п'яти фільмах іскрометного гумору задосить – Джек у колесі, розмножений Джек на палубі "Перлини", Джек, який сплутав іспанський монастир із борделем, і багато іншого. Сцена нижче покаже момент втечі Горобця від короля Георга II.

6. Остін Паверс: Голдмембер (2002)

Остін Паверс – найзавзятіша пародія на британські фільми про шпигунів. У третій частині до Паверса приєднуються напарники, один із яких – його батько, зразок стилю й елегантності. У ролі Міні-Ми Денні ДеВіто, за кермом – Стівен Спілберг. Цю сцену користувачі мережі вважають однією з найсмішніших. Обережно, не надірвіть живіт своїм реготом.

7. Голий пістолет (1988 – 1994)

У старих американських комедійних фільмах Цукера й Абрахамса ви знайдете мільйони смішних моментів, яких так бракує сучасним комедіям. Попри те, що такий чорний гумор подобається не всім, лише цей відеоуривок із фільму "Голий пістолет" переглянули в YouTube сотні тисяч разів. А це про щось та каже.

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