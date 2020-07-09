Дмитру Дюжеву – 42: як виглядають дружина і діти зірки серіалу "Бригада"

У четвер, 9 липня популярний російський актор, зірка серіалу "Бригада" Дмитро Дюжев святкує день народження. Йому виповнилося 42 роки.

Наразі Дюжев – один із найбільш затребуваних акторів в РФ і успішний кінорежисер. Його особисте життя також склалася досить гладко – артист одружений, виховує двох синів. OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядають його дружина і діти.

Дмитро Дюжев з дружиною 2000 culture

Дмитро народився в Астрахані в сім'ї актора місцевого театру. У 1995 році закінчив "школу обдарованих дітей" і вступив на режисерський факультет в ГІТІС, де після закінчення університету був прийнятий в трупу Московського ТЮГу. Дебют Дмитра відбувся в фільмі "Ізгой", а пізніше приніс славу гучний серіал "Бригада".

Актор ніколи не любив публічно обговорювати все, що стосується його сім'ї та особистого життя поза знімальним майданчиком. Зі своєю майбутньою дружиною, Тетяною, Дмитро познайомився в 2006 році на концерті Мадонни, куди його запросили друзі.

Дюжев з дружиною і старшим сином Іваном 2000 culture

Дівчина настільки сподобалася артистові, що він вирішив неодмінно з нею познайомитися. Тетяна дала йому свій номер телефону, але не розраховувала на серйозні стосунки.

"Танечка частково боялася мого "Космосу". Думала, напевно, що я такий же", – згадує Дмитро.

Дмитро Дюжев з дружиною і старшим сином Іваном 2000 culture

Дружиною актора дівчина стала через два роки, а влітку 2008 у них народився первісток, якого назвали Іван. Ще через сім років з'явився другий син Дмитра Дюжева – Дмитро. Актор противився тому, що щоб сина назвали на честь нього, оскільки на думку батька, це було нескромно. Однак дружина мотивувала це тим, що поки глава сім'ї буде на гастролях, з нею поруч буде інший Діма.

Незважаючи на те, що Тетяна має досить серйозну освіту, вона працює шкільним психологом, і встигає займатися синами. Старший Іван – не тільки добре вчиться в школі, але і встигає займатися тхеквондо та плаванням.

Сім'я Дмитра Дюжева Biographylife

Зараз особисте життя актора наповнене турботою про дружину і дітей, з якими він намагається проводити якомога більше часу. Дмитро не любить викладати особисті фотографії членів сім'ї в мережу, в основному на його сторінці в Instagtram знімки зі зйомок, гастролей і публічних заходів.

Сім'я Дмитра Дюжева Eva.ru

Раніше OBOZREVATEL писав про різкі висловлювання Дмитра Дюжева про співвітчизників. Так, артист заявляв, що що росіяни заслуговують тільки на "лабуду" і "туфту", маючи на увазі низький інтелектуальний рівень і нерозбірливість в контексті вибору фільмів і книг серед громадян РФ.