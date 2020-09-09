Для претендентів на премію "Оскар" запровадили нові вимоги

Американська академія кіномистецтв і наук запровадила нові стандарти для авторів картин, які претендують на премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм". Вони почнуть діяти з 2024 року.

Зокрема, один з акторів, який виконує роль першого або другого плану, мусить бути представником расових або етнічних меншин, повідомила пресслужба академії.

Якщо цю вимогу неможливо виконати, тоді у фільмі має бути не менш ніж 30% другорядних ролей у представників ЛГБТ, расових або етнічних груп, жінок або людей з інвалідністю.

Для претендентів на премію "Оскар" ввели нові стандарти. РБК

Такі ж вимоги діятимуть для творчого і технічного персоналу, який брав участь у створенні картини. Нові правила поширюються також на маркетологів, фахівців зі зв'язків із громадськістю та кінопрокатників.

Четверта вимога – обов'язкове залучення до роботи практикантів із перелічених вище груп. Щоб картина могла претендувати на звання найкращого фільму року, потрібно виконати щонайменше два критерії з чотирьох.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було ухвалено рішення перенести церемонію вручення премії "Оскар" у 2021 році через пандемію коронавірусу (COVID-19). Також продовжено період номінування фільмів – це можна зробити до 28 лютого.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!