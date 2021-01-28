"Диявол у деталях": про що фільм і пояснення кінцівки

У деяких кінотеатрах світу вже відбулася прем'єра гучного фільму "Диявол у деталях" про серійного вбивцю з 90-х. Реліз картини на стримінговому сервісі HBO Max заплановано на 29 січня.

Так, користувачі соцмереж, які подивилися стрічку, почали масово критикувати її через "незрозумілу кінцівку". Через це видання Pluggedin розповіло про що фільм "Диявол у деталях", а також чим він закінчився (щоб переглянути трейлер, доскрольте новину до кінця).

"Диявол у деталях": про що фільм

За сюжетом, заступника шерифа округу Керн Джо Дікона скеровують до Лос-Анджелесу – звичайне відрядження для збору доказів. Але там його втягують у пошуки серійного вбивці, який тероризує місто. Полювання на маніяка очолює Джим Бекстер, сержант департаменту шерифа Лос-Анджелеса. Його вражає поліцейське чуття Дікона, і він неофіційнозалучає його до розслідування. І тут починають розкриватися карти.

Кадр із фільму "Диявол у деталях" metrowestdailynews.com

Пояснення кінцівки фільму "Диявол у детялях" (увага, текст містить спойлери!)

Приблизно в середині фільму глядачів знайомлять із молодим чоловіком на ім'я Альберт Спарма, який захоплюється розслідуваннями й має звичку часто міняти місце роботи. Головні герої впевнені, що саме він відповідальний за вбивства дівчат, тому починають стежити за будинком підозрюваного. У якийсь момент Дікон вирішує відійти в магазин. Побачивши це, Спарма виходить і пропонує Бекстеру покататися – показати, де він зарив недавню жертву.

Кадр із фільму "Диявол у деталях" flixster.com

По приїзді Джим починає копати місце, де нібито зарито дівчину. Однак пізніше з'ясовується, що Спарма обдурив його – він нікого не вбивав, а просто вирішив пограти з поліцією. Це розгнівало Бекстера, тому він б'є лопатою Альберта і вбиває молодого чоловіка.

Кадр із фільму "Диявол у деталях" flixster.com

Через кілька хвилин за Бекстером приїжджає Дікон і, розуміючи, що сталося, каже "напарнику" зарити тіло, поки сам позбувається речей і машини вбитого. І, як виявляється, він уже має досвід у приховуванні доказів. У флешбеці показують, як Дікон випадково вистрілює в дівчину в лісі. Потім разом із дружиною вирішує приховати, як загинула жертва.

Як зазначає видання, у фільмі не пояснюють, як було вбито інших дівчатат і взагалі, чи вбив їх усіх Дікон. Тому не можна однозначно сказати, чи був загиблий Альберт Спарма невинним. Адже у фіналі розшукують маніяка, який повністю збігається з ним за описом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра популярного серіалу "Люпен". У головній ролі знявся знаменитий актор Омар Сі.