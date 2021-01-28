"Диявол в деталях": про що фільм і пояснення кінцівки

У деяких кінотеатрах світу вже відбулася прем'єра гучного фільму "Диявол в деталях" про серійного вбивцю з 90-х. Реліз картини на стримінговом сервісі HBO Max запланований на 29 січня.

Так, користувачі соцмереж, які подивилися стрічку, почали масово критикувати її через "незрозумілу кінцівку". У зв'язку з цим видання Pluggedin розповіло про що фільм "Диявол в деталях", а також чим він закінчився (щоб переглянути трейлер, доскрольте новину до кінця).

За сюжетом, заступника шерифа округу Керн Джо Дsкона відправляють до Лос-Анджелесу – звичайне відрядження для збору доказів. Але там його втягують в пошуки серійного вбивці, який тероризує місто. Полювання на маніяка очолює Джим Бекстер, сержант департаменту шерифа Лос-Анджелеса. Його вражає поліцейське чуття Дікона, і він неофіційно привертає його до розслідування. І тут починають розкриватися карти.

Приблизно в середині фільму глядачів знайомлять з молодим чоловіком на ім'я Альберт Спарма, який захоплюється розслідуваннями й має звичку часто міняти місце роботи. Головні герої впевнені, що саме він відповідальний за вбивства дівчат, тому починають стежити за будинком підозрюваного. У якийсь момент Дікон вирішує відійти в магазин. Побачивши це, Спарма виходить і пропонує Бекстеру покататися – показати, де він зарив недавню жертву.

По приїзду, Джим починає копати місце, де нібито зарита дівчина. Однак пізніше з'ясовується, що Спарма обдурив його – він нікого не вбивав, а просто вирішив пограти з поліцією. Це розгнівало Бекстера, тому він б'є лопатою Альберта і вбиває молодого чоловіка.

Через кілька хвилин за Бекстером приїжджає Дікон і, розуміючи, що сталося, каже "напарнику" зарити тіло, поки сам позбавляється від речей і машини вбитого. І, як виявляється, він вже має досвід у приховуванні доказів. У флешбеці показують, як Дікон випадково вистрілює в дівчину в лісі. Потім разом з дружиною вирішує приховати, як загинула жертва.

Як зазначає видання, у фільмі не пояснюється, як були вбиті інші дівчата і взагалі, чи вбив їх усіх Дікон. Тому не можна однозначно сказати, чи був загиблий Альберт Спарма невинним. Адже в фіналі розшукують маніяка, який повністю збігається з ним за описом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня на стримінговой платформі Netflix відбулася прем'єра популярного серіалу "Люпен". У головній ролі знявся знаменитий актор Омар Сі.