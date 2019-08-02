Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Дивні дива": коли вийде 4 сезон, трейлер, де дивитися

271 Читати матеріал російською

Перший сезон науково-фантастичного серіалу "Дуже дивні справи" вийшов в 2016 році і справив справжнісінький фурор.

Шоу оцінили і критики, і глядачі, і другий сезон навіть не стояв під питанням, а потім, коли і він виявився успішним, відразу ж анонсували третій. Тепер шанувальникам цікаво, чи варто чекати четвертого сезону "Дивних див" і якщо так, то коли саме?

"Дивні дива": коли вийде 4 сезон, трейлер, де дивитися

Коли вийде 4 сезон серіалу "Дивні дива"?

Конкретної дати поки що немає, але творці серіалу заявили, що четвертий сезон обов'язково буде, а після нього, можливо, буде і п'ятий, заключний. Зйомки повинні початися восени 2019 року, а прем'єра, ймовірно, відбудеться вже в 2020 році.

Новини
Серіал "Володар кілець": коли вийде, трейлер, дивитися онлайн

Творцям невигідно затягувати зі зйомками наступних сезонів просто тому, що всі головні ролі виконують діти, а вони, як відомо, дуже швидко ростуть. Щоб красиво розвинути і завершити історію "Дивних див", їм необхідно поквапитися і відзняти все якомога швидше.

Так що фанати можуть розслабитися і спокійно чекати продовження свого улюбленого серіалу, адже воно обов'язково буде і вже скоро.

"Дивні дива": коли вийде 4 сезон, трейлер, де дивитися

Про що серіал "Дивні дива"?

Дія розгортається в вісімдесятих роках в невеликому місті Хокінс, де зазвичай не відбувається нічого шокуючого. Але ось спокійне буття руйнується звісткою про те, що зник маленький хлопчик. На пошуки відправляються всі, в тому числі і друзі зниклого Уїлла, і одного разу вони зустрічаються з дівчинкою, яка володіє надприродними здібностями. Так звучить зав'язка для першого сезону.

У другому сезоні головні хлопці, в тому числі врятований Вілл, важко миряться з тим, що з ними сталося. Їх життя ніколи не будуть колишніми після знайомства з чудовиськами з паралельного виміру і новинами про діючу секретну урядову організацію. Ночами їм сняться кошмари, а днями вони чесно намагаються влитися в звичайне підліткове життя. Але які їхні шанси на це? Зовсім скоро їм доведеться влитися в нові пригоди ...

"Дивні дива": коли вийде 4 сезон, трейлер, де дивитися

У третьому сезоні хлопці здаються майже безтурботними, кожен з них захоплений своїм дорослішанням і тими змінами, які воно за собою неминуче веде. У когось трапилася перша любов, у інших з'явилися нові захоплення. І, здається, тепер їм по-справжньому щастить. Але невинний експеримент з аматорської радіостанцією призводить до того, що друзі перехоплюють секретні зашифровані повідомлення та дізнаються, що світу знову загрожує біда...

Про що буде 4 сезон серіалу "Дуже дивні справи?"

Творці серіалу вважають за краще не балувати шанувальників спойлерами і тримають всі сюжетні подробиці в найсуворішому секреті. Акторам також заборонено хоч якось говорити про сценарій, тому і від них підказок не дочекаєшся. Отже, зараз про четвертий сезон невідомо зовсім нічого.

Новини
"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу

Ймовірно, він, як і всі попередні, буде дещо відірваний від загальних подій, тобто представить собою окрему захоплюючу історію. Можна зробити висновок, що від фіналу третього сезону пройде ще один рік, і хлопці знову зіткнуться з якимись неприємностями і спробують впоратися з ними своїми власними силами.

"Дивні дива": коли вийде 4 сезон, трейлер, де дивитися

Де дивитися серіал "Дивні дива"?

Серіал "Дивні дива" створювався спеціально для сервісу Netflix, особливістю якого є можливість подивитися серіал залпом відразу, а не чекати по серії в тиждень. Ті, хто знає англійську мову, зможуть купити підписку і подивитися новий сезон в FHD як в оригіналі.

Також новий сезон обов'язково з'явиться на сайтах популярних онлайн-кінотеатрів в російській перекладі.

Хто знімав "Дивні дива"?

За всіма трьома сезонами стоять Метт Даффер і Росс Даффер, для яких "Дивні дива" стали справжнім проривом в режисерській кар'єрі. Зрозуміло, і за всіма подальшими сезонами цього серіалу будуть стояти саме вони, що дозволяє прихильникам не сумніватися в якості контенту.

"Дивні дива": коли вийде 4 сезон, трейлер, де дивитися

Брати виступили не тільки режисерами, але і самостійно написали сценарій на основі своєї новаторської ідеї. Натхненням для них служили роботи Стівена Кінга, Джона Карпентера, Девіда Лінча, Стівена Спілберга, Джорджа Лукаса, і інших.

Також режисерами виступали Шон Леві ( "Жива сталь") і Ендрю Стентон ( "У пошуках Дорі").

Трейлер серіалу "Дивні дива"

Поки трейлера немає, ви можете подивитися відео, присвячене цікавим теоріям на тему четвертого сезону всіма улюбленого серіалу:

Акторський склад

До своїх ролей обов'язково повернуться всі актори основного складу: Міллі Боббі Браун (Оді), Фінн Вулфхард (Майк Уїллер), Девід Харбор (Джим Хоппер), Вайнона Райдер (Джойс Байєрс), Гейтен Матараццо (Дастін), Наталія Дайер (Ненсі), Калеб Маклафлін (Лукас), Чарлі Хітон (Джонатан), Кара Буоно (Карен), Джо Кірі (Стів), та інші.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Тег
серіал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel