Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" - серія "Принц і бунтар"

Мердоку і констеблеві Кребтрі доручено забезпечити заходи безпеки з нагоди візиту онука самої королеви Вікторії – принца Альфреда. А онучок, виявляється – ще той гультяй, який любить вечірки і красивих дівчат. І от стало відомо про змову таємного братства, яке несе смертельну небезпеку для королівської родини. Кажуть, Торонто – одне з найбезпечніших місць Північної Америки. Чи не заплямують детективи честь міста?

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