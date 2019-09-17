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17 вересня • оновлено в 09:01
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Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" - серія "Принц і бунтар"

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Мердоку і констеблеві Кребтрі доручено забезпечити заходи безпеки з нагоди візиту онука самої королеви Вікторії – принца Альфреда. А онучок, виявляється – ще той гультяй, який любить вечірки і красивих дівчат. І от стало відомо про змову таємного братства, яке несе смертельну небезпеку для королівської родини. Кажуть, Торонто – одне з найбезпечніших місць Північної Америки. Чи не заплямують детективи честь міста?

Дивіться 17 вересня о 20:10 тільки на ObozTV

Дивіться на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> серіал "Розслідування Мердока" - серія "Принц і бунтар"

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