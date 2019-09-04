Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" - серія "Нокдаун"

Можна бути класним боксером і загинути від кулі. У Торонто вже давно не вішали жінок, але через вбивство чорношкірого боксера мають стратити дівчину, на якій сліди крові. Для детектива Мердока в цій справі не все так просто, як здається на перший погляд. Але навіщо замовляти свиню, коли до Різдва ще дуже далеко? Сер, порося замовляли?

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