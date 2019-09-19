Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" - серія "Не буду заперечувати"

Колеги Мердока констебль Кребтрі і головний констебль Джайлс знаходяться у в'язниці за вбивство, якого не скоювали. Детективу треба буде докласти чимало зусиль, щоб довести – вони невинні в цьому злочині. Саме такою інтригуючою серією починається 9-й, найрейтинговіший сезон (за версією телеканалу CBC) серіалу "Розслідування Мердока".

Дивіться 19 вересня в 20:10 на каналі ObozTV

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.