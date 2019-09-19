Головна Новини
19 вересня • оновлено в 09:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" - серія "Не буду заперечувати"

588 Читати матеріал російською

Колеги Мердока констебль Кребтрі і головний констебль Джайлс знаходяться у в'язниці за вбивство, якого не скоювали. Детективу треба буде докласти чимало зусиль, щоб довести – вони невинні в цьому злочині. Саме такою інтригуючою серією починається 9-й, найрейтинговіший сезон (за версією телеканалу CBC) серіалу "Розслідування Мердока".

Дивіться 19 вересня в 20:10 на каналі ObozTV

Дивіться на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> серіал "Розслідування Мердока" - серія "Не буду заперечувати"

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Фільми на ObozTV Розслідування Мердока
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel