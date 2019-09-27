Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Літо 1875 року"

Влітку 1875 року в дитячому таборі група дітей на прогулянці знаходить труп чоловіка. А через 30 років починаються загадкові вбивства вже дорослих людей. Їх об'єднує між собою лише одне – всі вони ті самі діти, які були в таборі. Серед цих дітей був і маленький Вільям Мердок. Тепер йому слід не тільки розкрити таємничі вбивства, але і самому залишитися в живих. Навіть він не знає, хто наступний у черзі за кулею.

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