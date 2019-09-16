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16 вересня • оновлено в 15:54
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Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" — серія "Гірка пігулка"

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Перед смертю лікар, якого вбивають у нічному парку трьома стрілами в спину, залишає на камені загадкові літери своєю кров'ю – W.Y. Але знайти загадкового лучника такому професіоналу, як Мердок, нелегко навіть із підказкою від небіжчика. Головне – ще й самому не отримати стрілу, адже вбивця явний професіонал у стрільбі з арбалета.

Дивіться 16 вересня о 20:10 тільки на ObozTV

Дивіться на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> серіал "Розслідування Мердока" — серія "Гірка пігулка"

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