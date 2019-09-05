Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" - серія "Елементарно, дорога"

У детективів можуть бути різні інформатори, деяких вони навіть ніколи не бачать. Але коли інформатором виступають потойбічні сили під час спіритичного сеансу, це вже щось неймовірне навіть для такого гуру розкриття злочинів як сер Вільям Мердок, особливо коли ця інформація виявляється правдивою. Або це чиясь брудна гра і містика тут ні до чого? Дізнайтеся сьогодні о 20:10 тільки на ObozTV

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