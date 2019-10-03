Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Дивний мандраж"

Здається, тепер у Мердока зовсім інші турботи – пляшечки, пелюшки і забави з маленьким Роландом. А чи пам'ятає він ще за домашніми клопотами, як розплутувати справи і знаходити злочинців? Чи зможе він розслідувати смерть у гольф-клубі, яку хтось дуже хотів видати за нещасний випадок? І чи не стане гольф новим захопленням Мердока?

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