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3 жовтня • оновлено в 09:47
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Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Дивний мандраж"

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Здається, тепер у Мердока зовсім інші турботи – пляшечки, пелюшки і забави з маленьким Роландом. А чи пам'ятає він ще за домашніми клопотами, як розплутувати справи і знаходити злочинців? Чи зможе він розслідувати смерть у гольф-клубі, яку хтось дуже хотів видати за нещасний випадок? І чи не стане гольф новим захопленням Мердока?

Дізнайтеся про це вже сьогодні о 20:10 на ObozTV

Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Дивний мандраж"

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