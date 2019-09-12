Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" - серія "Черевомовець"

По-звірячому вбито старого п'яницю. Здається, все дуже просто, головний підозрюваний – психічно хворий син покійного з лялькою на руці, якого знайшли в шафі на місці вбивства. Від виду цієї дивної ляльки-маріонетки всім навколо стає моторошно. Але Мердок знаходить чимало суперечностей у свідченнях сина-фокусника і вирішує продовжити розслідування.

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