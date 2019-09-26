Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Боротьба за сухий закон"

У Торонто, як і в інших містах Канади, хочуть ввести "сухий закон", і не всім це подобається. Напередодні приїзду до Торонто найбільш завзятої захисниці "сухого закону" вбито противника заборони алкоголю – містера Слосена. Чи стоїть за цим вбивством "Братство тверезості" і чи варто пити спиртне, дізнайтеся сьогодні разом з детективом Мердоком о 20:10 на каналі ObozTV.

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